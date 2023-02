Programa de Estágio da CSN está com inscrições abertas para Volta Redonda e Porto Real - Diário do Vale

Programa de Estágio da CSN está com inscrições abertas para Volta Redonda e Porto Real

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 14:58 horas

Estudantes de nível técnico de qualquer instituição podem participar do processo seletivo, que possui mais de 100 vagas

Volta Redonda/Porto Real – Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2023 para as cidades de Volta Redonda e Porto Real. Estudantes de nível técnico podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro no site www.csn.com.br/oportunidades.

Estudantes que estão cursando o último ano dos cursos técnicos de metalurgia, mecânica, eletromecânica, mecatrônica, automação industrial, eletrotécnica, informática, química, metrologia, administração e logística poderão se candidatar.

Ter disponibilidade de 4 ou 6 horas diárias nos períodos da manhã ou da tarde para realizar o estágio na modalidade presencial também é requisito importante para os candidatos.

Além de bolsa-auxílio, plano de saúde, plano odontológico, restaurante interno, auxílio academia com TotalPass, vale transporte, cesta de Natal e seguro de vida, o Programa de Estágio Técnico da CSN oferece aos estudantes experiências práticas, diversificadas e intensas para acelerar o seu desenvolvimento profissional. Podem participar do processo seletivo estudantes de qualquer instituição.

Programa de estágio foi anunciado nesta quinta-feira (2), na ETPC, durante solenidade de retorno dos alunos que estavam em férias. Eles foram recepcionados pelo Diretor Executivo da CSN Siderurgia, Milton Picinini; a Gerente Regional de Gente e Gestão, Ana Paula Gonçalves; e o Diretor da ETPC, Joaquim Lopes Pereira. Picinini falou da posição da CSN no mercado que inclui não apenas a produção de aço, mas também cimento, mineração, porto, logística, energia e abertura de oportunidades de trabalho até em outros países.