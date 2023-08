Programa de gerenciamento de perdas na distribuição de água será implantado em Volta Redonda

Volta Redonda – A implantação do Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água começa a sair do papel em Volta Redonda. Representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade (Saae-VR) assinaram, em São José dos Campos (SP), o acordo de cooperação técnica com a Agevap (Associação Pró-Gestão das Águas Hidrográficas da Bacia do Rio Paraíba do Sul), visando atividades conjuntas do programa. Com a ordem de serviço também já assinada, a vigência do acordo é de 24 meses e será todo custeado pela Agevap, com estimativa de R$ 1 milhão em investimento.

“O projeto-piloto será implantado no sistema de abastecimento de água potável dos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, onde o Saae possui atualmente 7.305 economias residenciais atendidas com água tratada”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira, acrescentando que, além da implantação, os servidores da autarquia serão capacitados para replicar o projeto em outras áreas atendidas no município.

Na prática, o acordo contempla a instalação de macromedidores, pesquisa acústica de vazamentos, instalação de novos hidrômetros e avaliação remota dos dados. A Agevap financia e promove a contratação da empresa que fará o projeto e executará as ações.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, conta que Volta Redonda foi um dos três municípios contemplados pelo programa, ao lado de Tocantins, em Minas Gerais/MG, e Guaratinguetá, em São Paulo.

“No Brasil, o maior problema relacionado a saneamento básico é o desperdício de água. E os tipos de vazamentos são diferentes, como os invisíveis e os visíveis, furtos de água e as chamadas perdas de processo, que ocorrem durante o tratamento de água. Com a implantação do programa, conseguiremos monitorar as pressões na rede de abastecimento, mudanças e possíveis vazamentos. Assim, vamos reduzir as perdas”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

Programa

Com o objetivo de incentivar o uso racional de água por meio de controle de perdas em sistemas de abastecimento público, o programa é desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Águas e Saneamento Ambiental (CDTASA), do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap). A ação conta com parceria da Agevap.

Os municípios beneficiados foram contemplados no Edital de Chamamento Público do programa e a iniciativa totaliza um investimento de R$ 3 milhões. As cidades receberão um projeto-piloto demonstrativo de gerenciamento e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água, por meio da instalação de sensores que detectam automaticamente vazamentos na rede de distribuição, através do uso de inteligência artificial.