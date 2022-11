Programa Educacional de Resistência às Drogas realiza formatura nesta quarta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 16:49 horas

Pinheiral – A Coordenação Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), por meio da Prefeitura Municipal de Pinheiral, realiza a formatura dos alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino nesta quarta-feira (30), às 9h30, no auditório do UniFOA.

A ação envolve parceria da Polícia Militar por meio do Proerd.

Data: 30/11/2022

Horário: 9h30 horas

Local: No auditório do UniFOA