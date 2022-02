Programa “Família Acolhedora” recebe duas famílias habilitadas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 14:21 horas

Barra do Piraí- Agentes da Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí receberam, na manhã de segunda, 31 de janeiro, as duas primeiras famílias, cadastradas e habilitadas ao “Família Acolhedora”. O encontro aconteceu na sede da secretaria. O serviço de acolhimento consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social.

O “Família Acolhedora” é uma proposta do Governo Federal e está inserido em diferentes municípios pelo país. Segundo a coordenadora do serviço, Elaine Pires, ainda há uma certa confusão quando comparada a ação com o ato de adoção. Afirma que a família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente.

“Ficamos extremamente felizes com estas duas famílias que vão acolher e apoiar estas crianças; é um papel muito importante de parceria no atendimento e preparação para, num futuro, retorno à família biológica. Com estes exemplos que tivemos, acreditamos ser possível que mais pessoas venham a ater este gesto de carinho e solidariedade”, comemora Elaine.

O serviço independe das condições financeiras da família que acolhe, já que ela terá a garantia de uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 1.100 por acolhido. Existem alguns critérios para adesão, como participar das capacitações e encontros propostos pela equipe técnica do serviço, receber a equipe técnica nas visitas domiciliares, contribuir na preparação da criança ou do adolescente para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do serviço.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, se diz muito contente com o projeto e acredita que as duas famílias vão receber os “pequenos de forma carinhosa e com extrema dedicação”. “Fomos responsáveis pela aquisição da antiga ‘Casa da Juventude’, que passou a se chamar ‘Abrigo Municipal’. Agora se faz necessário dar amparo a estas crianças, em situação de desamparo, e que possam receber um amor, abrigo e, também, um lar acolhedor. É muito gratificante ver um projeto como esse acontecer. Ter pessoas que possam amparar nossas crianças é o que nos motiva a continuar”, alegou.

Para participar, os interessados deverão procurar o “Família Acolhedora” de Barra do Piraí à rua Franklin de Moraes, nº329, no Centro. Saiba mais através do site do serviço (transparencia.portalbarradopirai.com.br/index.php/pt/links/311) ou pelo telefone (24) 2442-4369.