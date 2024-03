Programa itinerante de Paraty leva serviços à Trindade

Paraty – Moradores do bairro de Trindade, em Paraty, receberam mais de 10 ações e serviços públicos ofertados pelo Programa Secretaria Presente, da prefeitura municipal, através da Secretaria de Pesca, nesta quinta-feira (29).

As atividades itinerantes contaram com apoio de outras secretarias municipais de governo. O principal objetivo da iniciativa é facilitar o acesso dos moradores da costeira aos serviços públicos essenciais.

Como em edições anteriores, as equipes levaram para a comunidade políticas públicas voltadas para moradores, pescadores e profissionais de embarcação, como emissão de documentos para regularização profissional de mulheres pescadoras, atendimento médico, auxílio para renovação e alterações de documentos náuticos.

Os pets não ficaram de fora. A ação também proporcionou atendimento clínico veterinário, microchipagem e cadastro para castração de animais domésticos.

Em 2023, o Programa Secretaria Presente, com foco no desenvolvimento da costeira paratiense, ofertou políticas públicas nas localidades da Praia do Sono e Mamanguá, além de contar com o apoio da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).

Advertisement