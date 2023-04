Programa leva a todo o estado o diagnóstico precoce de autismo

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 12:52 horas

A Alerj aprovou nesta quarta-feira (19/04) a proposta do deputado Munir Neto (PSD) para a criação e implantação do Programa Laudo Azul.

O programa consiste na disponibilização de um ônibus adaptado, que percorre todos os municípios do estado, indo inclusive às localidades mais distantes dos centros urbanos, e é composto por uma equipe multidisciplinar de profissionais, como neuropediatra, psiquiatra infantil, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, e equipamentos médicos específicos e necessários à avaliação e consequente concessão do laudo médico confirmando o diagnóstico precoce.

Toda e qualquer pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem o direito ao exercício pleno de sua cidadania. Mas para esse direito ser de fato exercido em sua plenitude, a pessoa precisa do laudo médico confirmando o diagnóstico precoce.

“Ter esse laudo é um desafio para milhares de famílias, principalmente as mais carentes e as que moram em regiões distantes dos grandes centros urbanos. Elas percorrem uma verdadeira via-crucis. Temos de democratizar e facilitar a obtenção do laudo”, explica Munir.

O deputado refere-se às famílias que não possuem veículo próprio e nem recursos financeiros para deslocamentos que podem levar mais de um dia.

“Mesmo quando conseguem pagar pelas passagens de ônibus, elas enfrentam ainda a realidade de ter que carregar no colo a pessoa que está no espectro, quando esta é portadora de um quadro de maior complexidade”.

Munir acrescenta que os obstáculos não param por aí. Raros são os centros urbanos em que todos os profissionais necessários para a concessão do laudo estejam em um mesmo lugar ou, pelo menos, em locais próximos. Não raro, as famílias fazem deslocamentos intermunicipais.

“O Laudo Azul tem um duplo benefício: viabilizar para as pessoas dentro do espectro autista o exercício pleno da cidadania através da concessão do laudo e mostrar à sociedade que os autistas não vivem em seu mundo. Eles vivem no nosso mundo, porque eles pertencem ao mesmo mundo que todo e qualquer cidadão”, completou Munir Neto.

O Programa Laudo Azul segue agora para a aprovação do Governador Cláudio Castro e caberá à Secretaria Estadual de Saúde implantá-lo.