Programa Limpa Rio inicia obras em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O Governo do Estado deu início nesta sexta-feira (24/11) às obras do Programa Limpa Rio, em Barra do Piraí, que vai desassorear diversos trechos do município, desde o centro da cidade até Santanésia, na divisa com Piraí. As principais intervenções serão feitas num trecho de 7km do Rio Piraí, de onde devem ser retirados cerca de 250.000m³ de resíduos sólidos.

O córrego Boca do Mato também será contemplado com a dragagem de aproximadamente 5.000m³ de material. As intervenções já fazem parte da nova fase do Programa Limpa Rio, lançada pelo Governo do Estado recentemente.

Com investimentos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam), todos os 92 municípios do estado serão contemplados com ações do programa.

– Quero agradecer a toda a equipe do Inea e da Secretaria de Ambiente. O Governador Cláudio Castro e o vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, deram como prioridade colocar essa segunda etapa do Limpa Rio na rua ainda este ano. Teremos os 92 municípios do estado atendidos, para tentar diminuir os impactos das chuvas, principalmente com a proximidade do verão. Esta era uma demanda antiga do município de Barra do Piraí, que vai melhorar ainda mais a vida da população”, frisou Tutuca.

O prefeito da cidade, Mario Esteves, aponta a importância da execução desse projeto no município e ainda reforça como é primordial que a população participe desse processo. “O Limpa Rio é um projeto fundamental para a manutenção do ambiente e para a segurança e qualidade de vida da população que vive perto dos leitos dos rios. É importante frisar que, além da iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também é fundamental que a comunidade seja parte desta missão!”, expõe Mario, completando que “é imprescindível a aderência da população a esse projeto, no sentido de evitar ao máximo a poluição doa rios”.

O deputado Munir Neto também salientou a importância de investir no interior do Estado. “Nós ficamos muito felizes de ver o Governo do Estado investindo no interior. Mais felizes ainda quando investe no interior do Sul Fluminense. A nossa felicidade é de estar podendo ver o interior cada vez crescendo mais. Isso que é muito importante”, frisou o deputado.

Programa Limpa Rio

Só no primeiro semestre deste ano, o Programa Limpa Rio beneficiou 401 rios e canais de 50 cidades fluminenses, com a limpeza e o desassoreamento de mais de 180km desses corpos hídricos . As intervenções retiraram 491.775 metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada.

O Limpa Rio é um programa realizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade junto ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que tem como objetivo a limpeza e o desassoreamento de rios e canais de diversas cidades do estado.

O procedimento de dragagem visa a retirada dos sedimentos dos corpos hídricos para destinação ambiental adequada e em Barra do Piraí essa ação se estenderá por aproximadamente 9 quilômetros. Com isso, o Limpa Rio é um projeto que vem como uma forma de ajudar a minimizar o transbordamento dos rios. Essa é uma maneira de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população barrense – sobretudo a ribeirinha -, tendo em vista a redução dos riscos de enchentes.

O Limpa Rio é uma iniciativa governamental que visa desobstruir as margens dos rios e, além da retirada dos resíduos sólidos, os funcionários do Inea também realizam a roçada e capinam os locais, pois a vegetação alta nas encostas dos corpos hídricos pode gerar problemas, tais como, a proliferação de vetores de doenças, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Além disso, o Inea também realiza o trabalho de conscientização ambiental com o programa, levando equipes especializadas até escolas do estado do Rio de Janeiro para promover aulas, palestras e experiências com alunos no intuito de expor a eles a necessidade da preservação e cuidado dos cursos hídricos.