Programa ‘RJ para Todos’ traz serviços sociais gratuitos ao Sul Fluminense

Sul Fluminense – O programa ‘RJ para Todos’, do Governo do Estado do Rio, chega ao Sul Fluminense na próxima quinta-feira (20). Desta vez, as cidades contempladas para receber uma série de serviços sociais gratuitos destinados à população são Volta Redonda e Barra Mansa.

A iniciativa, segundo o governo estadual, é proporcionar acesso a diversos serviços essenciais, facilitando a vida dos cidadãos e promovendo a inclusão social.

Entre os serviços que serão disponibilizados estão a emissão de documentos como identidade e carteira de trabalho; orientações sobre direitos do consumidor e balcão de empregos, além de isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito.

Na quinta-feira (20), o ‘RJ para Todos’ estará na Praça Fagundes Varela, no Centro de Rio Claro, das 9h às 14h. Na sexta-feira (21), é a vez de Barra Mansa – lá, os atendimentos serão feitos também das 9h às 14h, no Centro, próximo à antiga Estação Ferroviária. No sábado (22), os serviços estarão disponíveis na Praça Brasil, no mesmo horário que os demais municípios.

Um detalhe: haverá isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito. Para tirar Identidade, os interessados deverão levar certidão de nascimento ou casamento original. Para tirar habilitação para casamento, é preciso levar identidade, CPF e certidão de nascimento original de ambos. O ‘RJ para Todos’ também terá Balcão de Empregos e emissão de Carteira de Trabalho Digital em todos os municípios.