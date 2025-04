Programa Saúde na Escola de Resende leva orientações aos alunos da rede pública 

Resende – A Prefeitura de Resende segue levando informações e orientações aos alunos da rede pública de ensino por meio das atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). O programa consiste em ações realizadas em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação, com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes, promovendo ações de prevenção e atenção à saúde.

As temáticas trabalhadas neste mês incluem orientações sobre a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, promoção da alimentação saudável e cuidados com a saúde bucal.

Durante as atividades, são distribuídos folhetos informativos às crianças e desenvolvidas ações multidisciplinares, ampliando os conhecimentos além da grade pedagógica tradicional.

Só nesta semana, o PSE já esteve na E.M. Dr. Jorge Miguel Jayme, E.M. Surubi, E.M. Jardim das Acácias e E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues. De acordo com a coordenadora do programa, Daniela Theodoro, o PSE proporciona aprendizados que serão utilizados e compartilhados no dia a dia dos alunos.

“O Programa Saúde na Escola é uma oportunidade de unir saúde e educação por meio de orientações atuais e extremamente importantes para a integridade e a qualidade de vida dos alunos. É uma forma de ampliar o trabalho das unidades escolares e levar aos estudantes da rede pública ensinamentos essenciais para a saúde pessoal e coletiva. Esse conhecimento ultrapassa os muros da escola e é replicado no ambiente familiar”, destacou a coordenadora do PSE.

Confira o cronograma para o restante do mês:

15 de abril – E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues

Atividades:

Prevenção da violência (turmas do 7º ano)

Prevenção de ISTs/Aids (turmas do 9º ano)

Promoção da alimentação saudável (turma do 3º ano)

Prevenção ao mosquito Aedes aegypti (turmas do 4º ano)

16 de abril – E.M. Maria de Assis Barbosa

Atividades:

Prevenção ao mosquito Aedes aegypti (3 turmas do 5º ano)

29 de abril – E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio

Prevenção da violência (frustrações, regras em casa e na escola, cidadania – turmas do 7º ao 9º ano)

Promoção da alimentação saudável (turmas do 5º e 6º ano)

Prevenção ao mosquito Aedes aegypti (turmas do 5º e 6º ano)

30 de abril – E.M. Dona Mariúcha

Atividades: