Programa Sobriedade em Sintonia completa 2 anos

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 15:29 horas

A iniciativa contará com uma atividade especial, transmitida nas redes sociais da emissora

Volta Redonda- A partir das 10h, deste sábado, 10, o programa Sobriedade em Sintonia celebrará os dois anos de programação no ar da rádio Sintonia do Vale. A iniciativa contará com uma atividade especial, transmitida nas redes sociais da emissora, contando com a presença de convidados e momentos de oração e partilha. O objetivo é oferecer aos ouvintes mensagens, reflexões, informações, testemunho de vida e, principalmente, a Palavra de Deus, motivando a ter uma vida mais sóbria.

O primeiro programa foi ao ar em 4 de julho de 2020, após um convite feito pelo Padre Juarez Sampaio. “Através do programa nós tivemos contato com pessoas que necessitavam de ajuda dentro da área da dependência. Nós tivemos condições de divulgar mais o trabalho da pastoral, pessoas conhecendo mais ainda esse trabalho e com isso, pôde oportunizar outras pessoas a serem ajudadas por nós”, partilhou Edson Ribeiro, um dos âncoras do Sobriedade em Sintonia. A equipe da pastoral da Sobriedade diocesana já participava de certos programas da emissora, desde então o programa tem sido um forte meio de evangelização para os ouvintes.

Todos os sábados o quadro vai ao ar, de 10h30 às 12h, na programação da 98,9 FM. Apresentado pelos âncoras Edson Ribeiro e Matheus Azevedo, o Sobriedade em Sintonia reflete o passo da semana, além de abordar outras temáticas pertinentes. “O programa contribui com os ouvintes todas as semanas, quando mostra os passos que devem ser seguidos para buscar a sobriedade. A nossa emissora tem um alcance de audiência muito grande e ter um programa que dá esse apoio para tantas pessoas é gratificante. Agradecemos muito o apoio dos voluntários, que trabalham sempre para ajudar a recuperar aqueles que mais precisam”, disse Douglas Gonçalves, diretor geral da rádio.

O programa é um meio para apresentar aos fiéis o trabalho exercido pela Pastoral, não apenas da Sintonia do Vale, mas também nas Igrejas. “Creio também que é uma oportunidade da nossa Diocese, de através do programa, as comunidades conhecerem o nosso trabalho e quererem implantar a pastoral também em suas paróquias”, finalizou Edson.

Acompanhe neste sábado o programa Sobriedade em Sintonia comemorativo pelos 2 anos de programação no ar!