Programação da Comunidade São Pedro-VR tem início nesta terça-feira, dia 28

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 15:06 horas

Volta Redonda- A Comunidade São Pedro, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda, inicia hoje, dia 28, as atividades em honra ao dia do seu padroeiro. Este ano os fiéis poderão participar da programação religiosa e festiva da comunidade, que fica na Rua João Alvarenga, nº 504, no bairro Cajueiro, em Barra Mansa.

A Santa Missa desta terça-feira será às 19h30, presidida pelo Padre Inácio Lima. Amanhã, dia de São Pedro e São Paulo, a Celebração Eucarística será no mesmo horário, celebrada pelo Padre Carlos Henrique Ferreira. Já na quinta-feira quem presidirá será o Pároco, Padre Alex Soares. Quando a data da Solenidade de São Pedro e São Paulo é em dia de semana, a Igreja comemora no domingo seguinte. Por isso, no domingo (7) o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, presidirá a Santa Missa Solene às 19h na Comunidade.

Além disso, será realizado nos dias 8,9 e 10 de julho a tradicional “Festa Julina da Comunidade São Pedro”, a partir das 18h, com a participação de música ao vivo, barracas e muito mais.