Programação do Réveillon em Angra tem grandes atrações - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 19:05 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou nesta semana a cantora Luiza Possi como uma das atrações musicais que irão se apresentar na cidade neste fim de dezembro e início de janeiro. A Festa da Luiza vai animar o público da Praia do Anil na noite de Réveillon. O show da cantora vem a somar com outras atrações já anunciadas, como o cantor Xande de Pilares, no dia 30 de dezembro; Bloco da Preta, com abertura de Larissa Marques, no dia 1º de janeiro; Ferrugem, dia 5 de janeiro; Gustavo Mioto, no dia 6; e a dupla Diego e Victor Hugo, no dia 7.

Os artistas irão se apresentar à noite na Praia do Anil, em shows abertos ao grande público, com toda a estrutura de segurança, banheiros químicos, camarote, venda de comidas e bebidas, área de convidados etc. O camarote é comercializado, com venda de ingressos. A operacionalização do setor foi licitada e está por conta de uma empresa privada. Além das apresentações principais, haverá também shows de abertura com artistas locais.

Além da virada de ano, Angra está em clima de festa pelo Aniversário da Cidade, que, no dia 6 de janeiro de 2023, irá completar 521 anos. Outra atração para os próximos dias é a tradicional Procissão Marítima, que chega a sua 44ª edição e promete ser mais uma vez um dos pontos altos das celebrações de início de ano na cidade. Além da animação nas águas, está acontecendo o Esquenta da Procissão, animando também a Praia do Anil. A organização das festividades está a cargo da Secretaria de Cultura e Patrimônio, Secretaria de Eventos e Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Turisangra), que vem planejando as ações de ordenamento para receber o maior número de turistas e visitantes.

RÉVEILLON

Na noite da virada, além do palco principal na Praia do Anil, onde Luiza Possi se apresenta, com abertura da banda Sereno, a Prefeitura de Angra está preparando estruturas de palco, som, luz e queima de fogos nos bairros de Monsuaba, Frade, Vila Histórica de Mambucaba e Vila do Abraão. Em alguns outros bairros haverá queima de fogos.

PROCISSÃO MARÍTIMA E ESQUENTA

Na edição de 2023 do evento, a cantora Preta Gil é a principal atração, com seu Bloco da Preta, famoso por arrastar milhares de foliões em vários Carnavais. Quem também se apresenta é a cantora baiana Larissa Marques, mesclando música sertaneja, pagode e pop. A Procissão Marítima acontece tradicionalmente no dia 1º de janeiro no mar de Angra. Foi definido novo horário para o evento, com saída às 11h, concentração das 12h às 14h na Praia das Flechas, saída do cortejo às 14h e encerramento às 16h. No fim da tarde começam os show na Praia do Anil.

Neste ano, o tradicional cortejo de embarcações distribuirá R$ 170 mil em prêmios, para as três primeiras colocadas em quatro categorias: melhor alegoria, animação, originalidade e melhor lancha. Os interessados em participar têm até as 16h de hoje para cadastrar a embarcação na Casa Larangeiras. Não há cobrança de taxa de inscrição. Todos os barcos concorrentes serão vistoriados até amanhã no Cais Santa Luzia, por ordem de chegada, das 8h às 16h.

Já no Esquenta da Procissão, que acontece na Praia do Anil até sexta-feira, dia 30, há venda de abadás e apresentações de DJs para deixar todo mundo em clima de festa. O público pode adquirir abadás para participar da Procissão Marítima 2023 a bordo das principais embarcações: Olha a Onda, Angra Play, São João na Procissão, Tô à Toa Boat, Night Boys Boat, Caldeirão, Explosão, Pé de Cana Boat, Extravasa, São João na Procissão, Galera do Rock, Marit’Samba, Turma do Goró, Bradock Boat, Virou Zueira, dentre outras.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

No próximo dia 6 de janeiro, Angra dos Reis completa 521 anos de muita história, cultura, beleza e tradição, como uma das cidades mais antigas do Brasil. Além dos shows dos cantores Ferrugem, dia 5, Gustavo Mioto, dia 6, e da dupla Diego e Victor Hugo, no dia 7, as festividades da aniversariante irão contar com os tradicionais grupos de folia de reis e o corte do bolo do Aniversário da Cidade, na virada do dia 5 para o dia 6, na sede da Prefeitura. Como manda a tradição, o grupo de folia de reis bate na porta da Prefeitura, que é aberta pelo prefeito para receber o público, dando inícios aos festejos com muita queima de fogos. Ainda conforme conta a tradição, quem encontrar a aliança e a moeda escondidos dentro do bolo se casará e terá um ano de fartura.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, o café da manhã do dia do Aniversário da Cidade, outra atividade tradicional da programação, em 2023 será realizado às 7h, na praça em frente à sede da Prefeitura, já que a Praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, está em obras. Em seguida haverá missa solene na igreja Matriz, às 10h.

ORDENAMENTO

A Turisangra está organizando suas ações de ordenamento do turismo para dar suporte a todos os eventos de dezembro e janeiro, além da alta temporada em geral. Essas ações incluem barreiras na entrada do município, equipes de fiscalização em locais de embarque e desembarque de passageiros (como o cais do Abraão e o cais de Santa Luzia), equipes itinerantes fiscalizando os principais atrativos terrestres e marítimos do município, dentre outras. O objetivo é coibir irregularidades diversas.

A taxa de ocupação dos meios de hospedagem em Angra está perto dos 100%. A TurisAngra estima que até 150 mil turistas devem passar pela cidade durante as festas de fim de ano. A expectativa é que R$ 120 milhões circulem na economia local durante as festividades de fim de ano.

PROGRAMAÇÃO

RÉVEILLON (PRAIA DO ANIL)

Sexta-feira, 30 de dezembro

21h – DJ Beto Vieira

22h – Higor

23h30h – Xande de Pilares

Sábado, 31 de dezembro

21h – DJ André França

22h – Sereno

0h30 – Luiza Possi

RÉVEILLON – BAIRROS COM MÚSICA E QUEIMA DE FOGOS

Sábado, 31

Vila Histórica da Mambucaba:

23h – Davi Dias

Frade

23h – Agitaê

Monsuaba

23h – DJ Nilsinho e Alan Forró Estilizado

BAIRROS COM QUEIMA DE FOGOS

Provetá e Araçatiba – Ilha Grande; Parque Mambucaba; Itinga; Belém e Gamboa do Belém; Camorim; Cantagalo; Verolme e Bonfim.

RÉVEILLON ILHA GRANDE – VILA DO ABRAÃO

Sexta-feira, 30 de dezembro

20h – DJ Sergioxfat

21h – Pai Rock e Vando

23h – Rock Brasil – Anos 80 a 2000 (Arnaldo Brandão/Hanoi Hanoi, Marcelo Hayena/Uns e Outros, Guilherme Isnard/Banda Zero).

Sábado, 31 de dezembro

21h – DJ Sergioxfat

22h – Pai Rock e Vando

Domingo, 1ª de janeiro

21h – DJ Sergioxfat

22h – Pai Rock e Vando

44ª PROCISSÃO MARÍTIMA

Domingo, 1º de janeiro

9h – DJ André França (barca madrinha)

17h – DJ Spencio

18h – Zampaglione

20h – Larissa Marques

22h – Bloco da Preta

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Quinta-feira, 5 de janeiro

21h – DJ Andrezinho

22h – Nosso Som

23h30h – Ferrugem

Sexta-feira, 6 de janeiro

21h – Fábio DJ

22h – Dyego Rezende

23h30 – Gustavo Mioto

Sábado, 7 de janeiro

21h – A definir

22h – A definir

23h30 – Diego e Victor Hugo

ESQUENTA DA PROCISSÃO MARÍTIMA – PRAIA DO ANIL, DAS 18H ÀS 22H

Quinta-feira, 29 de dezembro

DJ Camila Alcici

Sexta-feira, 30 de dezembro

DJ Spencio.