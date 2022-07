O Senac RJ irá oferecer uma ampla programação de palestras no auditório do Desenvolve RJ, maior evento de negócios de Volta Redonda, que será realizado gratuitamente, no Clube dos Funcionários, entre os dias 1 e 3 de julho. Ao longo do final de semana, especialistas irão abordar temas estratégicos para alavancar os negócios da região, como diferenciais competitivos de atendimento ao público, marketing digital e marketing pessoal, com dicas e técnicas de atuação nas redes sociais.

O Desenvolve RJ é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo Estado do Rio de Janeiro que conta com a parceria do Sistema Fecomércio RJ e do Sebrae Rio, além do apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio).

“É fundamental estimularmos o desenvolvimento econômico através de eventos como esse, que fomentam os negócios da região e contribuem para a geração de renda e empregos. Com a expertise do Senac RJ e do Sebrae Rio, poderemos criar grandes oportunidades de negócios para as empresas de Volta Redonda”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Nos dias 2 e 3 de julho, no auditório do evento, os especialistas Bruna Lacerda, consultora em Comunicação, Marketing, Mídias Digitais e instrutora de cursos de Comunicação do Senac RJ; Gustavo Araújo, administrador com ampla experiência no setor de hotelaria e instrutor do Senac RJ; Leonardo Werneck, empreendedor digital e instrutor de gestão no Senac RJ; Eduardo Sodré, jornalista, fotógrafo e instrutor de fotografia no Senac RJ; e Priscila Soares, instrutora de cursos de bebidas no Senac RJ, irão compartilhar dicas e técnicas de marketing digital, o turismo cafeeiro no interior do estado, abordar o diferencial competitivo no atendimento ao público, o uso do marketing pessoal nas redes sociais, produção de fotos ideais para celular, além de apresentar, por meio de degustação, cachaças produzidas na região Sul Fluminense.