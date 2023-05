Projeção de vendas no varejo para o Dia das Mães cai 4,1%, aponta pesquisa

A movimentação de vendas no varejo para a comemoração do Dia das Mães de 2023 deve ser inferior à registrada no mesmo período do ano passado. É o que projeta pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o levantamento, as vendas devem cair 4,1% em relação à movimentação financeira real observada em 2022.

A professora de MBAs da FGV e economista Carla Beni explica que a redução da expectativa de vendas para o Dia das Mães pode ser atribuída fortemente ao grau de endividamento das famílias.

“Como as famílias estão com o comprometimento mensal muito elevado e o último relatório da inadimplência, feito em abril, apontou o maior potencial já registrado historicamente, estamos hoje com 70 milhões de inadimplentes, que são pessoas que deixaram de pagar as suas contas e já estão com o nome no Serasa. Isso dá em média 43% da população adulta acima de 18 anos no Brasil. Então, esse comprometimento vai afetar seguramente as vendas do Dia das Mãe,” afirma.

Mesmo com essa previsão de queda no volume de vendas, Bianca Vitória de Souza, de 18 anos, auxiliar administrativo que mora em moradora Águas Lingas (GO), conta que pretende presentear a mãe e até já escolheu o vai dar. “Eu vou dar sim um presente para minha mãe domingo é um presente muito legal ela já vinha me pedido há muito tempo, que é um perfume. E assim, eu pretendia gastar bem mais com ela, ela até merece, porém não tenho esse valor todo que eu pretendia gastar, então dei o que ela realmente precisava e queria mesmo”, afirma.

Com a projeção de redução real das vendas, a contratação de trabalhadores temporários para atender à demanda sazonal neste ano deverá ser menor, chegando a 21,95 mil vagas. No ano passado o total foi de 23,70 mil vagas. Já em relação ao salário médio de admissão, o valor estimado é de R$ 1.667,50, ou seja, 7,2% acima do valor médio pago na mesma data de 2022.