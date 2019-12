Projeto ‘Adote Sorrisos’ promove festa de Natal em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 10:41 horas

Crianças do bairro Morro da Caixa D’Água receberam presentes, além de uma festa com distribuição de pipoca, algodão doce, brincadeiras, entre outras atrações

Barra do Piraí – Com a chegada das festas de fim de ano, como o Natal, a solidariedade e a empatia são palavras que permeiam a mente de pessoas que criam iniciativas para ajudar o próximo, com doações de brinquedos, donativos, entre outros.

No caso dos voluntários do projeto “Adote Sorrisos” não seria diferente. Um grupo de pessoas promoveu uma verdadeira festa de Natal para crianças do bairro Morro da Caixa D’Água, em Barra do Piraí.

A comemoração aconteceu na manhã de domingo (22), onde as 350 crianças de 0 à 14 anos, receberam brinquedos e ovos de páscoa. Também tiveram distribuição de pipoca, picolé, refrigerante, pinturas e algodão doce, além de brincadeira com ajuda do projeto “Amigos Palhaços”.

Para fechar com chave de ouro, as crianças receberam novos cortes de cabelo com voluntários de uma barbearia de Volta Redonda.

– É maravilhosa a sensação de deixar o Natal das crianças mais felizes. Na verdade a gente ganha muito mais do que doa. É uma sensação de dar continuidade ao que meu avô começou e hoje somos frutos dessa semente – declarou Priscilla Eller, uma das idealizadoras do projeto ao lado de Diego Santa Rosa.

Projeto

O projeto “Adore Sorrisos” existe desde 2011, quando Zezinho, avô de Priscilla Eller, uma das idealizadoras do projeto, trabalhava em Barra do Piraí, para entregar verduras no Morro da Caixa D’Água.

Segundo Priscila, durante o trabalho do avô, percebeu-se que algumas crianças não tinham brinquedos, roupas, entre outras necessidades.

– Diante da situação resolvemos juntar e pedir entre a nossa família e os amigos mais próximos para ajudar. No começo do projeto nós atendíamos aproximadamente 50 crianças e hoje em dia criamos uma meta de presentear 350 por evento – explicou Priscilla.

Em 2014, o avô de Priscila chegou a falecer, mas seu legado permanece vivo durante os eventos que são promovidos pelo projeto. Além do Natal, os voluntários também realizam ações na Páscoa, confeccionando ovos, arrecadando barras de chocolate e distribuindo para as crianças.

– Aproximadamente somos ao todo 30 voluntários, que variam durante os anos, mas sempre recebemos pessoas dispostas a nos ajudar, como a Pastoral da Criança da comunidade do Morro da Caixa D’Água – comentou Priscilla.