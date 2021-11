Projeto Agricultor Mirim é lançado nesta quinta-feira em Porto Real

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 18:12 horas

Porto Real- Foi lançado na manhã desta quinta-feira, dia 11, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), de Porto Real, o Projeto Agricultor Mirim.

O lançamento do projeto ocorreu por meio de uma palestra realizada pelo Engenheiro agrônomo Patrick na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real, onde iniciou falando sobre a produção de mudas. “Agricultura é a arte de cultivar a terra usando um conjunto de técnicas” – explicou e com apresentação de slides, falou sobre o passo a passo para a produção de mudas; época de plantio; técnicas de adubagem e irrigação.

Na segunda parte da palestra, o Diretor da SMDR, Adolpho Maciais, explanou sobre a preparação do solo para o plantio e explicou cada etapa, exibindo slides com figuras demonstrativas de todo o trabalho e da tecnologia hoje utilizada. Na terceira parte o professor Anaximandro falou sobre a criação de gado, a produção de leite, carne e derivados, finalizando com a demonstração da importância da Agricultura na vida humana. “A agricultura familiar é responsável hoje por 70% da comida que vai no prato dos brasileiros” – Salientou.

Segundo o Secretário de Agricultura, Anderson Martins, o Andrinho, o objetivo principal do projeto é despertar o interesse dos adolescentes e jovens para o setor agropecuário.

Já o diretor da Escola, Edvan Nunes da Costa, lembrou que anteriormente em uma pesquisa junto aos estudantes sobre quais temas eram de interesse deles, o Meio Ambiente e a Agricultura foram os temas mais apontados, sendo assim quando surgiu a ideia do projeto Agricultor Mirim ele logo aceitou que a escola recebesse a palestra inicial.

O Secretário de Agricultura, Andrinho agradeceu Edvan Nunes pela abertura do espaço e disse que outras escolas que tenham interesse em levar a palestra para os alunos, podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura. Ele frisou que graças ao total apoio da administração a SMDR alcançou grandes índices em apenas 11 meses de trabalho. “Produzimos 75 mil mudas e já doamos 65 mil; apoiamos com máquinas, equipamentos e serviços um total de 359 produtores ruais; com nosso apoio foram plantadas e colhidas 43 toneladas de feijão; e, na primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa conquistamos 100% de vacinação, o que rendeu ao município de Porto Real uma placa de reconhecimento que foi recentemente entregue pelo Secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, ao Prefeito de Porto Real” declarou o secretário de agricultura.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou a equipe da SMDR por mais esta iniciativa, que leva os estudantes a uma reflexão sobre a importância da Agricultura e da Pecuária. “A fertilidade das terras de Porto Real, unida ao esforço da administração e da Secretaria, contando com a disposição e a força dos homens e mulheres do campo, é que possibilitam alcançar resultados tão bons” – destacou o Prefeito e reafirmou o compromisso de apoiar ações que levem os adolescentes e jovens a conhecimentos que podem significar transformação de vidas, com um olhar de boas perspectivas para o amanhã. No final do evento mudas de hortaliças foram distribuídas para os alunos para incentivo de início da agricultura familiar.