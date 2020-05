Projeto ‘Ame seu próximo’ doa máscaras artesanais para moradores de Pinheiral

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 12:47 horas

Pinheiral – Em tempos de pandemia e de isolamento social, boas ações são registradas pela região Sul Fluminense, como sinal de empatia e de preocupação com o próximo. Uma destas ocorre em Pinheiral através do projeto “Ame seu Próximo” que confecciona e distribui máscaras de graça para moradores do município. A ação é iniciativa da Coordenadoria da Mulher e dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

Uma equipe composta por uma costureira voluntária e quatro educadoras sociais confeccionam as máscaras artesanais com o objetivo de doar o acessório para a população de baixa renda de Pinheiral.

Interessados em receber as doações, precisa fazer o cadastro com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pelo telefone 3356-3084.

– Estamos nos unindo e iniciando uma campanha de solidariedade e convocamos todos aqueles que quiserem participar das doações. É Pinheiral unido, vencendo a pandemia. É assim que a nossa equipe está diariamente trabalhando – declarou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello Garcia.

Doação de materiais

As artesãs pedem ajuda da população com a doação de materiais como elásticos, linhas e tecidos para confecção das máscaras. Interessados em contribuir, entrar em contato pelos telefones 3356-5689, 3356-4068 e 3356-5869. Ou entregar os materiais nos pontos de coleta. Confira:

– Coordenadoria da Mulher, na Rua Bulhões de Carvalho, 151, no bairro Rolamão;

– CRAS Parque Maíra, na Rua 12 de Outubro, 26, bairro Parque Maíra;

– CRAS Cruzeiro, na Rua Manoel Torres, 157, bairro Cruzeiro II;

– E no CRAS Centro, na Rua Siqueira Campos, 107, no Centro.