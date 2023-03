Projeto Amigos Especiais organiza evento de conscientização e orientação - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 19:36 horas

Evento será realizado no Dia Internacional da Síndrome de Down

Volta Redonda – O projeto Amigos Especiais, criado e mantido por pais de crianças com a síndrome, realiza nesta terça-feira (21), data que é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down (SD), um evento de orientação e conscientização acerca do tema na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, em frente à Prefeitura de Volta Redonda, das 10 às 14 horas. Os temas que serão abordados envolvem a saúde das pessoas com a síndrome e o estigma que ainda existe sobre elas. No local estará presente a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda oferecendo atendimento ao público

A iniciativa, idealizada pela direção do grupo, conta com o apoio do secretário Washington Uchôa, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

Segundo Ingrid Oliveira Pereira, mãe de uma criança com SD e uma das organizadoras do evento, o evento tem como objetivo promover a conscientização sobre a data. “Vamos abordar a importância da inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade e esperamos dar visibilidade na nossa região e mostrar a importância desse movimento de inclusão em todos os seguimentos”, disse.

A programação não para por aí. No dia 25, no auditório do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM), na Vila Santa Cecília, será realizado um grande encontro das 16 às 19h30. O evento contará com culto ecumênico e palestras com as presenças da Pediatra Dra. Cristiane Pacheco, falando sobre a saúde e cuidados da pessoa com síndrome de Down, professor e diretor do IEPMM, Alexandre Batista com o tema educação e inclusão e Sheila da Silva Santos e Simone da Silva Santos do CEEI, que falarão sobre a estimulação, psicomotricidade e inclusão. O evento será encerrado com uma mensagem sobre preconceitos com Vinícius Moraes, que tem síndrome de Down.

“Em todo Brasil o mês de março destaca eventos de conscientização da Síndrome de Down e o Projeto Amigos Especiais vem representar nossa região com dois grandes eventos. Além do movimento de conscientização, faremos o I Encontro do Projeto Amigos Especiais com a participação de palestrantes da área da saúde, educação e mães do Próprio Projeto, um momento muito importante para as famílias que será de muita troca de experiências e aprendizado”, frisou Ingrid.

O Projeto Amigos Especiais, sem fins lucrativos, acolhe e apoia as famílias de crianças com Síndrome de Down há 10 anos, tendo como principal bandeira a luta pela inclusão. Atualmente com cerca de 100 famílias, abrange as cidades de Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Vassouras e São Paulo.

Sem recursos, o grupo conta com a ajuda de amigos para desenvolver as atividades de terapias e interação familiar, como recreações terapêuticas, palestras informativas, reuniões com profissionais da área de tratamento e lazer.

O que é a Síndrome de Down?

A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas.