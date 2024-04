Projeto Arigó de artesanato será tema de encontro na prefeitura de Volta Redonda

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda realiza na próxima terça-feira (30), o encontro “Imersão Projeto Arigó”. O objetivo é reunir pessoas que participam ou desejam fazer parte do projeto Arigó de Artesanato, compartilhando conhecimentos e experiências, promovendo a interação entre participantes atuais e acolhendo novos membros. A reunião acontece no auditório da prefeitura, das 14h30 às 17h e a participação é gratuita, com 74 vagas disponíveis. Interessados podem se inscrever pela internet, através do link www.even3.com.br/imersao-projeto-arigo-452596/.

A programação contará com apresentações sobre o que é o projeto; referencial histórico; legislação de artesanato, técnicas existentes e diferenciação de trabalhos manuais; apresentação do manual da marca; orientações sobre curadoria local e de eventos; participação em eventos (carteira de artesã/ão, mobilização, despesas, objetivos, etc.); pontos de venda; entre outros assuntos.

“Para atender a essas necessidades, preparamos uma tarde onde gestores do projeto e artesãs irão compartilhar conteúdo direcionado a atender a essas demandas, e aproveitaremos para consolidar informações sobre história, paisagem e identidade local. Queremos colocar todos na mesma página e sabemos que para isso precisamos criar sempre esse tipo de mobilização”, explicou a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

A artesã Márcia Pires conta que a expectativa é que o encontro seja um espaço de crescimento, aprendizado e expressão para as artesãs, e que elas possam encontrar, na companhia umas das outras, o apoio necessário para explorar ainda mais suas capacidades e, juntas, elevar o artesanato da região a novos patamares.

“Que este seja o início de um capítulo brilhante e produtivo para todos nós, repleto de criatividade, colaboração e, acima de tudo, muito orgulho pela nossa cultura. Com mãos habilidosas e corações unidos, vamos juntos celebrar e revitalizar a nossa identidade cultural. Que o nosso trabalho conjunto inspire não só as gerações presentes, mas também as futuras, perpetuando o legado e a beleza da nossa arte e tradição”, disse Márcia.

Projeto ganhou espaço em eventos

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, conta que a realização do encontro surgiu do crescimento do projeto, que vem contando cada vez mais com oportunidades para inserção em eventos. Dentre eles, Sodré lembrou da recente participação do Projeto Arigó na 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda, com destaque para a receptividade do público.

“Temos uma vitrine permanente em um hotel da cidade, e encontrado muita receptividade dos atores locais e grande abertura do Governo do Estado com o trabalho do Programa Artesanato em Movimento e com os eventos promovidos pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). O Projeto Arigó tem esse papel de valorizar a cultura da nossa cidade”, frisou Sodré.

A diretora Débora Cândido ressaltou que os artesãos estão se profissionalizando a cada dia e muitas ações contribuíram para isso, como a parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) para a criação da identidade visual do Projeto Arigó.

“E quanto mais oportunidades surgem, mais é requerido do grupo organização e profissionalização. Hoje temos questões como uso de embalagens, etiquetas, presença digital, mobilização para participação em eventos, dentre outros, que precisamos sistematizar. Temos também encontrado interesse de novas artesãs e artesãos e precisamos que todos estejam na mesma página”, disse Débora, fazendo o convite para a população participar do encontro.

“Convidamos as pessoas que trabalham com artesanato e que querem produzir peças que remetam à nossa cidade para que venham conhecer um pouco mais de nossa história e entender nosso projeto. Quem já produziu alguma coisa e deseja apresentar, faremos uma mesa de curadoria durante o evento”.

Serviço

Evento: Imersão Projeto Arigó

Data: 30/4/2024

Horário: das 14h30 às 17h

Local: auditório do Palácio 17 de Julho (Praça Sávio Gama, nº 53, Aterrado, Volta Redonda)