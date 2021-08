Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 13:39 horas

Resende- Sendo uma iniciativa da Estácio em parceria com a Prefeitura de Resende, o projeto ‘Capacita Resende’, iniciado em março deste ano, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de agosto. Neste mês, a agenda de capacitação contará com vagas para os cursos de monitor de creche, cuidador de idosos, comunicação não violenta e aprendizagem organizacional. Os interessados podem realizar a inscrição até um dia antes da capacitação pelo link https://www.even3.com.br/agendacapacitaresende/ , lembrando que as vagas são limitadas.

O Capacita Resende oferece cursos on-line gratuitos e de curta duração a jovens e adultos de baixa renda, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, servidores públicos e demais interessados em atualizar seu currículo para ingressar no mercado de trabalho.

– Este projeto de educação e responsabilidade social idealizado pela Estácio, com a parceria da Prefeitura, já capacitou desde seu início mais de 600 pessoas. Os cursos são ministrados por docentes e colaboradores da Estácio de forma voluntária, especialistas com experiência no mercado, além de convidados. É sem dúvida uma grande oportunidade de capacitação com profissionais de excelência, e para a universidade é uma forma de maior aproximação com a comunidade – destaca o diretor da Estácio em Resende, Arthur Gonçalves Rosas.

Desde julho, o Capacita Resende vem oferecendo cursos voltados para a demanda de ofertas de emprego do Sine Resende (Sistema Nacional de Emprego). Outro parceiro da iniciativa é o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Itapuca (Rua Euzebio Manoel da Glória), que, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende, abriu espaço para que os interessados fizessem inscrição pessoalmente no local.

– O Capacita Resende é fruto de uma importante parceria que traz benefícios para a população através de cursos gratuitos. São grandes oportunidades para quem quer se aprimorar profissionalmente e se fortalecer para o mercado de trabalho. Parcerias como essa têm muito a agregar ao município, que está constantemente buscando novas maneiras de promover esse crescimento profissional e principalmente a inserção de nossa população no mercado de trabalho – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Agenda de cursos de agosto

Dia 07/08 (sábado) – 13h30 às 15h30 – Monitor de Creche

Com a pedagoga e coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio Resende, Carollini Graciani

Dia 14/08 (sábado) – 9h às 11h – Cuidador de Idosos

Com a professora da Estácio e assistente social, Cristiane Rodrigues

Dia 21/08 (sábado) – 9h30 às 11h30 – Comunicação não violenta

Com o psicólogo e professor da Estácio, Pedro Dinelli

Dia 28/08 (sábado) – 10h às 12h – Maestria Pessoal: ferramentas para sua capacitação (Aprendizagem organizacional)

Com a consultora Cyntia Machado