Projeto ‘Caridade em Ação’ troca ecobags por cobertores em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 13:45 horas

Lilian Francisca de Oliveira produziu 60 ecobags que serão trocadas por cobertores para serem doados a moradores em situação de rua

Volta Redonda – Uma moradora de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais para realizar uma campanha em prol do próximo. Ela produziu 60 ecobags, sacolas ecológicas, que serão trocadas por cobertores ou mantas, estes que serão doados para moradores em situação de rua de Volta Redonda. A campanha tem objetivo de ajudar os moradores a lidarem com o inverno.

Lilian Francisca de Oliveira Romualdo, de 40 anos, está realizando a segunda edição da campanha, através do Projeto “Caridade em Ação”. Na primeira edição também foram confeccionadas 60 ecobags, que em poucos dias foram trocadas por cobertores e mantas.

– Estamos na segunda edição. A primeira fez tanto sucesso que não deu tempo de anunciar. Fiz uma postagem na página do projeto e em cinco dias lá se foram as 60 bolsas que eu tinha feito. A campanha é trocar um cobertor ou manda, novo ou em bom estado de conservação por uma ecobag ecológica que vira uma mini carteira – explicou a moradora.

Interessados em ajudar com as doações dos alimentos e dos produtos de higiene, até mesmo dos materiais para confecção das ecobags, entrar em contato com Lilian pelo telefone 99301-3068 ou seguir o @projetocaridadeemacao nas redes sociais.