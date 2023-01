Projeto ‘Cine Memória’ leva programação cultural para asilos de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 15:35 horas

Ação da secretaria de Cultura beneficiou, nesta semana, três instituições que abrigam idosos no município



Volta Redonda – O projeto ‘Cine Memória’, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) beneficiou nesta semana três asilos do município, com a exibição de filmes e uma programação cultural especial para os idosos. O projeto visa resgatar as memórias destas pessoas e levar uma programação diferenciada nas instituições. A exibição do filme ‘Mazzaropi – O Grande Xerife’, por exemplo, alcançou quase cem idosos e foi um sucesso.

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, levar cultura e lazer para dentro dos asilos e promover a integração desses idosos é a ideia. ‘Fizemos uma seleção de filmes antigos, que remetem à época em que essas pessoas frequentavam as salas de cinema’, explicou Anderson, lembrando que as comédias de Mazzaropi eram unanimidade no seu tempo.

A história simples, contada em cerca de uma hora e meia, arrancou risadas do público e alcançou o objetivo. Dona Elza Minozzi de Mayor, de 97 anos, contou que na juventude gostava muito de ir ao cinema. ‘Confesso que preferia os filmes românticos, mas, hoje em dia, qualquer gênero me distrai’ pontuou Elza.

Seu Luiz Bernardo da Silva, com 83 anos, lembrou-se de quando ia ao cinema para ver as fitas de ‘Bang Bang’ com o velho oeste como cenário, dizendo que adorou a oportunidade de assistir ao filme e que foi um programa diferente para a tarde no asilo.

João Espíndola da Silva Filho, de 64 anos, também aprovou a iniciativa da prefeitura. ‘Quando era jovem, nos finais de semana, eu e meu irmão nos arrumávamos e partíamos para o Cine 9 de Abril. Víamos qualquer filme, mas sempre fui muito fã de Bruce Lee, um mestre das artes marciais’ recordou.

Os três idosos vivem no Asilo Lar dos Velhinhos, no Monte Castelo, que recebeu o ‘Cine Memória’ na tarde dessa quinta-feira (26). Nesta sexta-feira (27), o projeto beneficiou os abrigados do Asilo da LBV (Legião da Boa Vontade), Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur, no Santa Rita do Zarur; e os idosos do Asilo Dom Bosco – ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) João Miguel da Silva.

Na próxima semana, o ‘Cine Memória’ chega ao Centro Dia do Idoso, equipamento da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no Aterrado, onde os idosos passam o dia e participam de atividades, buscam a autonomia, inclusão social, o pertencimento comunitário e

mais qualidade de vida.