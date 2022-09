Projeto com Instituto Federal do Rio de Janeiro, leva alunos de Itatiaia à pontos turísticos e culturais da região

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 18:14 horas

Itatiaia- Teve início, na quarta-feira (14), o projeto “Desbravando a região das Agulhas Negras”, com 15 alunos do 9°ano do Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, em Penedo. Entre os objetivos está apresentar os principais pontos turísticos e culturais de Itatiaia e da região e ainda direcionar os estudantes para o curso de Turismo do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), suprindo a necessidade da região por guias que atuem no segmento turístico.

A primeira atividade foi uma visita ao Museu Finlandês Eva Hilden, onde a presidente do Clube Finlândia, Aime Virkkila, os alunos puderam conhecer um pouco da história da colônia, única do país e ainda mergulharam nos costumes e tradições dos finlandeses. No mesmo dia, o grupo passou por pontos turísticos naturais muito procurados em Penedo: as cachoeiras Três Bacias, Poço das Esmeraldas e Cachoeira de Deus.

O encontro desta quarta-feira é o primeiro de sete previstos até o final do ano e inclui aula teórica na unidade escolar, além de atividades em campo para reconhecimento de áreas, incluindo uma visita à Embaixada da Finlândia, no Rio de Janeiro. Segundo o professor Ralph Rigotti, um dos idealizadores do projeto, a ideia é, provavelmente, ampliar a iniciativa no ano que vem, estendendo para Maromba e mais uma escola do Centro, que ainda não foi definida.

O projeto é uma parceria da Prefeitura, por meio das Secretarias de Turismo e Educação, com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro).