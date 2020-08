Projeto Consultório na Rua de Volta Redonda segue com atendimento para pessoas em situação de rua durante pandemia

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 16:54 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém atendimentos as pessoas em situação de rua de Volta Redonda através do projeto Consultório na Rua. A iniciativa prevê a atenção à saúde de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, expostas ao uso de substâncias psicoativas.

A equipe multidisciplinar, formada por médica, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social, psicólogo, motorista e auxiliar administrativo, atua para promover saúde acolhendo as demandas e facilitando o acesso às redes de Saúde e Assistencial do município.

O Consultório na Rua realiza abordagens à noite nas segunda-feiras e quartas-feiras; durante todo o dia nas terças, quintas e sextas; e nos finais de semana atende demandas específicas. O grupo também atua em conjunto com a equipe de Saúde Mental da Secretaria de Saúde e com o serviço de Abordagem Social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A unidade faz cerca de cem atendimentos por mês.

A coordenadora do projeto e assistente social, Carla Roberta Marcelino Gomes de Brito, destacou que durante o período de pandemia da Covid-19, o trabalho foi intensificado e o Consultório na Rua passou a assistir também os usuários do abrigo temporário instalado na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

– Além disso, fazemos a distribuição de máscaras, sabonetes e informativo com orientações quanto à importância da lavagem das mãos para prevenção da Covid-19 e ainda orientamos a procura imediata pela unidade de saúde ao perceber sintomas relativos à doença”, explicou.

Ela acrescentou que entre as principais causas que levam à pessoa a viver na rua estão os conflitos familiares, dependência química e alcoolismo, além do fator financeiro como o desemprego, por exemplo. “É importante pontuar que durante o atual cenário de pandemia, com o agravamento da crise econômica, Volta Redonda vem recebendo muitos imigrantes como artistas de rua, desempregados, que têm aumentando o número de usuários do serviço – relatou.

Entre as abordagens da manhã desta quinta-feira, dia 27, o aposentado Fábio César da Cruz Almeida, que fica na Avenida Mário Di Biase, de 56 anos, comprova a afirmação da assistente social. Antigo morador do Água Limpa, ele se desentendeu com a irmã com quem dividia a casa e por um ano optou por estar na rua. Hoje, tem um espaço alugado no mesmo bairro, mas nem sempre volta para casa.

– Sigo as orientações do pessoal do Consultório na Rua e procuro as unidades de saúde sempre que preciso – disse.

Assistência

A equipe do Consultório na Rua apresenta às pessoas em situação de rua os serviços das unidades da Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde e ainda a Rede Municipal de Assistência.

Volta Redonda conta com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro POP, que fica no bairro Aterrado e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças; e o abrigo temporário localizado na Arena Esportiva, no bairro Niterói, implantado especialmente para atendimento durante a pandemia da Covid-19. Todos contam com o atendimento do Consultório na Rua sempre que solicitado.