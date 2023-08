Projeto ‘Crescer Resende’ passa por dificuldades e pede ajuda à população

Resende – A Associação Cultural Artemagia está pedindo o auxílio da sociedade resendense para resolver os graves problemas de infiltração no prédio onde está instalada e acontece o projeto ‘Crescer Resende’, voltado para crianças e adolescentes do município. Como resultado das fortes chuvas, os telhados e espaços internos da construção precisam passar por obras de restauração. Por isso, a Associação lançou uma campanha para arrecadar doações e garantir a reforma do espaço.

“Qualquer ajuda, por menor que seja, pode fazer uma diferença significativa para garantir que esse espaço continue a brilhar como um farol de cultura e educação”, explicou Tereza Mendes, diretora administrativa da associação, informando que o link para contribuir com a causa é https://benfeitoria.com/projeto/recuperatelhadoartemagia

‘Crescer Resende’

Ativa desde 2009, a Associação Artemagia é responsável pelo projeto ‘Crescer Resende’, que fornece atividades culturais e educativas para crianças, jovens e adultos – das aulas de música até iniciação à robótica. “Essas iniciativas têm iluminado vidas e enriquecido a comunidade ao longo dos anos”, afirmou Tereza, explicando que o projeto, em si, começou em 2011. De lá até agora, já atendeu a mais de 70 crianças e adolescentes – de 4 a 20 anos – no bairro Lavapés.

De acordo com a diretora, o ‘Crescer Resende’ tem como missão capacitar jovens e promover inclusão social através de atividades culturais, musicais e educacionais. Aulas de música com diversos instrumentos, reforço escolar e até aulas de corte e costura compõem o leque de oportunidades oferecidas. “Mais do que apenas uma preparação para o futuro, o projeto se dedica a enriquecer as dimensões esportiva, artística e didática dos participantes, por meio de excursões, exposições, cursos e palestras”, disse Tereza.

‘Dança & Magia’

Outro projeto mantido pela associação cultural é o ‘Dança & Magia’, iniciativa que oferece aulas de ballet clássico e de danças urbanas gratuitamente a crianças e jovens a partir de seis anos de idade. Além disso, afirma Tereza, o projeto acolhe as famílias das crianças, promovendo palestras e oficinas sobre questões atuais e relevantes. Com 400 alunos atendidos, 1.500 familiares envolvidos e 30 mil espectadores alcançados através de apresentações de dança anuais, o ‘Dança & Magia’ busca transformar vidas através da arte.

Voluntariado

Tereza Mendes destaca que, se alguém tiver interesse em fazer a diferença e se dedicar ao próximo, pode se voluntariar e participar da Associação Artemagia. O grupo tem uma variedade de funções, de captadores de recursos até eletricistas e organizadores. “Acolhemos indivíduos de bem que valorizam a vida e a contribuição para o bem-estar social”, afirma a diretora. “Não importa se sua paixão é a dança, a música, a educação ou o apoio social, a Associação Artemagia oferece uma oportunidade de fazer parte de algo maior”, acrescenta.

Para saber mais sobre como se tornar um voluntário, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (24) 99269-1803.