Projeto ‘Currículo na Mão’ é lançado pelo Sine de Itatiaia

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 17:51 horas

Itatiaia- A Prefeitura Municipal de Itatiaia, por meio do Sine – Sistema Nacional de Emprego – ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, está lança nesta segunda-feira (20) o Projeto Currículo na Mão, que auxiliará na confecção de currículos dos moradores.

– Nós lançamos esse Projeto com o objetivo de facilitar os meios para o trabalhador poder se inserir nas vagas de emprego, já que muitos não têm acesso à tecnologia. O morador comparece ao Sine com os documentos necessários e já sai com seu currículo impresso e pronto para se candidatar as vagas disponíveis – explicou a secretária de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, Luana Lopes.

Para o atendimento, os usuários devem comparecer ao Sine munidos de Carteira de Trabalho, Identidade, CPF, comprovante de endereço, de escolaridade, além de comprovante de cursos realizados. O Sine está localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. O telefone de contato é 3352 6703.