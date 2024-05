Projeto da Apadefi é aprovado pelo Tribunal de Justiça Estadual

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) teve seu projeto ‘Sustentabilidade Social’ aprovado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O programa, que concorreu no edital de 2022, tem o objetivo de ampliar hábitos sustentáveis e melhorar a infraestrutura da sede da instituição, localizada no bairro Retiro, em Volta Redonda. A parceria com o TJRJ se estende até agosto deste ano (2024).

Através do ‘Sustentabilidade Social’, a Apadefi vem reformando seu espaço e estará de “cara nova” até o fim do ano. As mudanças vão desde a aquisição de um novo trocador de calor para aquecimento da piscina do centro de hidroginástica, restruturação e implantação da nova rede elétrica, além da instalação de novos aparelhos de ar-condicionado que vai oferecer mais conforto aos usuários e à equipe de trabalho.

O coordenador da associação, Rodolfo Levenhagen, falou sobre as mudanças que estão sendo realizadas e a importância desse projeto.

“A Apadefi desenvolveu uma coordenação estratégica de projetos. Dessa forma foi possível aprovar o projeto, a partir da pesquisa e analise do edital do TJ/RJ. É muito gratificante para a nossa instituição encontrar parceiros que estão dispostos a investir no nosso espaço e estrutura. Esses avanços são importantes para os nossos usuários, familiares e, também, para os colaboradores e voluntários. Buscamos sempre a excelência na prestação de serviços de reabilitação e com a climatização do espaço teremos um grande ganho na qualidade dos serviços prestados por nós”, destacou.

Energia Solar

A Apadefi também estará ampliando o seu sistema de energia solar, passando de 40 kWp para 70 kWp. A obra também será custeada com recurso captado no edital do TJRJ.

“Fizemos num primeiro momento, a colocação de sistema de energia solar na Apadefi, o que nos possibilitou reduzir em mais de 50% o valor da nossa tarifa de energia. Estaremos ampliando, aumentando o kWp e trazendo ainda mais economia”, concluiu Rodolfo.