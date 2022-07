Projeto da Secretaria de Esportes de Itatiaia quer estimular a prática do skate no município

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 16:42 horas

Itatiaia- A Secretaria de Esporte e Lazer de Itatiaia está implantando o projeto “Oficinas de Skate para Todas as Idades”. A iniciativa vai abordar a prática da modalidade de uma forma técnica, enfocando seus ideais e evolução no cenário mundial, entre outros aspectos ligados ao esporte.

Idealizado pela Secretária de Esporte, Sonia Barbosa de Sousa, o objetivo do projeto é proporcionar mais uma opção de lazer e entretenimento para a cidade e estimular o desenvolvimento da modalidade. Neste primeiro momento três pólos vão disponibilizar as atividades: Campo Alegre (na Quadra ao lado da Praça da Emancipação), em Penedo (Quadra do Formigueiro) e na Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos (Maromba).

O projeto tem o apoio do deputado estadual Léo Vieira, que, segundo a Secretária de Esportes e Lazer, teve papel fundamental na implementação dos pólos. Ela esteve com o parlamentar no Rio de Janeiro, na quinta-feira (07/07), e trouxe para a cidade essa boa notícia.

“O deputado foi sensível à nossa reivindicação e viabilizou o envio de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), para que as aulas comecem com total segurança. Conheci o Instituto do parlamentar, para trazer idéias para a cidade. Nossa proposta é fomentar o esporte como um todo, estimulando as diferentes modalidades e contribuindo na formação de atletas. Quem sabe não surgem novos talentos e grandes campeões no skate”, comenta a Secretária de Esporte e Lazer.