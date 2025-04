Projeto de cinema promove sessões adaptadas para pessoas com TEA em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí e a Rede Cine Show levou, nesta quinta-feira (3), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para sessões acessíveis. O projeto “CineTEA” acontece uma vez por mês, de maneira gratuita, por meio de uma lei de autoria do vereador Jeordane Perino, que “dispõe sobre salas de cinema para crianças e adolescentes com TEA no município de Barra do Piraí e dá outras providências”.

Dessa maneira, a legislação prevê que os estabelecimentos privados de cinema de Barra do Piraí ofereçam essas sessões adaptadas, uma vez ao mês, de forma gratuita, permitindo ainda a presença de dois acompanhantes.

Por ser uma sessão adaptada, diversos cuidados especiais são adotados, tais como a ausência de trailers ou publicidades para evitar a demora no início da exibição; volume reduzido para que o som não seja agressivo à audição do público; presença de luzes indiretas acesas e sinalização com o símbolo mundial do TEA na entrada das salas destinadas à exibição, para facilitar a localização e o direcionamento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus acompanhantes.

Essas medidas são tomadas para criar um ambiente em que as pessoas com TEA se sintam tranquilas e confortáveis, evitando irritabilidade e crises emocionais. Assim, o poder público de Barra do Piraí e o Cine Show promovem um momento de lazer e inclusão na vida desses barrenses.

O autor da lei que estabeleceu esse projeto, o vereador Jeordane Perino, explicou o objetivo da iniciativa e ressaltou sua relevância.

“Sabendo da importância do núcleo familiar no TEA, o projeto foi elaborado para que o autista se sinta mais confortável e possa desfrutar desse momento de lazer estando acompanhado por pessoas de sua confiança, seja o pai, a mãe, um irmão ou um amigo. O importante é proporcionar a essas famílias a realização de práticas positivas na criação de seus filhos. Sinto-me lisonjeado ao ver o impacto positivo que essa lei está trazendo”, declarou Jeordane.

O CineTEA da última quinta-feira fez parte da programação que a prefeitura preparou durante esta semana em alusão ao “Abril Azul”, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, elogiou o vereador Jeordane pela criação da lei que possibilitou essa ação e enalteceu a Semana do TEA no município.

“Tenho muito respeito e admiração pelo meu amigo e vereador Jeordane Perino, por ser o autor dessa lei que oferece essa incrível atividade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista em nosso município. A inclusão é essencial em qualquer área da sociedade e, pensando nisso, com toda nossa dedicação, afeto, carinho e respeito, organizamos a Semana do TEA e, claramente, o CineTEA não poderia faltar. Estou imensamente feliz com essa iniciativa e garanto que teremos muitas outras ações em prol dessa causa”, apontou a prefeita.