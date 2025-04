Projeto de Lei propõe fim do adicional de insalubridade por calor natural

País – Um polêmico projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados pode mudar as regras para milhões de trabalhadores brasileiros que atuam a céu aberto. O PL 489/25, de autoria do deputado Zé Vitor (PL-MG), determina que a exposição ao calor natural não justificará mais o pagamento de adicional de insalubridade. A proposta, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), está sendo analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça.

O parlamentar defende que a medida traz segurança jurídica ao tema, que atualmente tem interpretações divergentes. Ele argumenta que, sem essa definição clara, o governo poderia classificar praticamente todo trabalho externo no verão como insalubre, o que aumentaria os custos trabalhistas em pelo menos 20%. “Além do impacto nas folhas de pagamento, haveria um efeito cascata na Previdência Social com pedidos de aposentadoria especial”, explica Zé Vitor.

Apesar de excluir o calor natural como fator de insalubridade, o projeto prevê que as normas do Ministério do Trabalho deverão incluir medidas para proteger os trabalhadores da exposição excessiva ao calor, como pausas frequentes, hidratação adequada, uso de roupas leves e disponibilização de sombra nos locais de trabalho. O deputado ressalta que essa abordagem segue o padrão adotado por diversos países, que não consideram o calor ambiental como insalubre, mas estabelecem protocolos de proteção.

Atualmente, a CLT considera insalubres as atividades que expõem os trabalhadores a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. A proposta vem gerando debates, pois afetaria diretamente categorias como trabalhadores da construção civil, agricultores, entregadores e profissionais que atuam em vias públicas.

O projeto ainda precisa passar por análise nas comissões designadas antes de seguir para votação no plenário. Se aprovado na Câmara, seguirá para o Senado e, posteriormente, para sanção presidencial. Com informações da Agência Câmara de Notícias.