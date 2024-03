Projeto de Monitoramento Ambiental e Turístico atua em Angra

Angra – Uma operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública, através do GGIM, Ordenamento Turístico Ambiental, Fiscalização de Postura e CPAM (Policiamento Ambiental), na sexta-feira (1), na Ilha da Gipóia, em Angra dos Reis, flagrou acampamentos irregulares e apreendeu materiais de caça ilegal.

No local foram encontrados e desmontados três poleiros de espera, que são usados por caçadores para capturar animais com o intuito de abatê-los. Também foram encontradas e desmontadas estruturas de acampamentos, como churrasqueiras feitas com pedras e uma churrasqueira industrial.

Todo o material foi recolhido pelas equipes, que também realizaram a limpeza na área. As ações de fiscalização continuarão sendo realizadas continuamente, por meio do Acompanhamento do Monitoramento Turístico Ambiental em conjunto com as forças de segurança pública.

Toda ação de fiscalização faz parte do projeto de Monitoramento Ambiental e Turístico de Angra dos Reis que já está em plena atuação na cidade e possui diretrizes claras para a fiscalização e conservação do ecossistema na cidade. A ideia principal é trabalhar de forma preventiva, com campanhas educativas, além de aumentar a capacidade de atuação dos órgãos, otimizando a atuação dos fiscais do município no ordenamento. A população pode ajudar através de denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) (24) 3365- 3254 e pelo 153 na Secretaria de Segurança Pública.

