Projeto de Tande autoriza ultrassonografia morfológica na Rede Pública de Saúde

Estado do Rio – A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (21), o projeto de lei nº 265/2023, de autoria do deputado Tande Vieira (PP), que prevê a realização de ultrassonografia morfológica na Rede Pública de assistência pré-natal de risco do Rio de Janeiro. Esse exame de imagem é responsável por avaliar a gestação detalhadamente, e mostra se há presença de malformações ou síndromes fetais, possibilitando diagnósticos mais detalhados. Ele ainda é capaz de detectar amplas informações, incluindo a estrutura de órgãos vitais, batimentos cardíacos, posição da placenta e o volume de líquido amniótico.

¨Quando realizada no momento adequado, a ultrassonografia morfológica é capaz de detectar condições de saúde que exijam um acompanhamento mais rigoroso da gestação. Portanto, é um exame essencial para saúde e proteção da mãe e do bebê.” – ressaltou o deputado Tande Vieira, ex-secretário de Saúde do município de Resende.

Na primeira fase do ultrassom morfológico, entre a 11ª e a 14ª semana de gestação, é indicado a realização da translucência nucal. Nessa fase, por exemplo, pode ser diagnosticado o risco do desenvolvimento da Síndrome de Down, além de uma avaliação mais detalhada da estrutura do bebê. Nesta etapa também é avaliado osso nasal, estruturas da anatomia fetal, comprimento do feto para melhor datação da gestação e marcadores cardíacos.

Já na segunda fase do ultrassom morfológico, entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez, é avaliado o volume de líquido amniótico, do trato gastrointestinal e do ritmo cardíaco.