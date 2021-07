Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 10:00 horas

Moradores da cidade podem participar de aulas de bateria, podcast, caixinhas de história, circo oficina e DJ

Volta Redonda – O projeto Estação Cidadania, localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes, está disponibilizando gratuitamente para a população cinco oficinas aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), através da Lei Aldir Blanc. As oficinas tiveram início nesta segunda-feira, dia 5, e vão acontecer durante todo o mês de julho. Podem participar crianças a partir de seis anos de idade, jovens e adultos.

As oficinas oferecidas são as seguintes: Bateria, até dia 9 de julho, às 15 horas, com idade a partir de seis anos; Caixinhas de História, nos dias 13, 15, 20, 22 e 27 de julho, com duas turmas, às 14 horas e 15h30min, para crianças e adolescentes de seis a 14 anos; Circo Oficina, nos dias 13, 14, 15, 16 de julho, com turmas às 9h e às 10h30min, idade mínima de 10 anos; Podcast, nos dias 19 a 23 de julho, com turmas às 10 horas e 14 horas, com idade mínima de 14 anos; e a oficina de DJ, de 19 a 30 de julho, com turma às 9 horas, com idade mínima de 12 anos.

O coordenador do Estação da Cidadania, Cícero Balbi, informa que todas as oficinas ainda tem vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do projeto na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes. “Em razão da Pandemia, cada turma tem em média 10 vagas, pois respeitamos o distanciamento e cuidados para não propagar a Covid-19”, explicou Balbi.

Mais 12 oficinas gratuitas



Além das oficinas oferecidas neste mês, o projeto disponibiliza 12 oficinas permanentes, como teatro, fotografia pelo celular, canto, violão, dança e ritmos, games (jogos de estratégias), expressão corporal, dança de salão, ioga, manicure, capoeira e artesanato. A participação da comunidade é gratuita e no total há mais de 400 pessoas inscritas. Estes cursos também têm vagas disponíveis e as inscrições também devem ser feitas no local.

O espaço segue todas as normas sanitárias da Covid-19 e não realiza aglomerações. Nas oficinas todos os participantes têm orientações para respeitar distanciamento social e uso de máscara fácil e álcool gel para higienizar as mãos.

Espaço cultural e social foi reaberto



O Estação Cidadania foi revitalizado e reaberto há quase dois meses pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda. No espaço, são promovidas atividades desenvolvidas a partir de uma parceria entre os governos municipal e federal. O local é administrado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, gerenciado conjuntamente pelas secretarias municipais de Ação Comunitária, Esporte e Lazer e Cultura. As três pastas municipais mantêm no espaço, de quatro andares, atividades diárias e oficinas para pessoas de todas as idades.

No Estação Cidadania está instalado o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sylvio de Freitas Martins, que atende moradores do Vila Rica e das comunidades do Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis e Jardim Esperança. A unidade tem mais de mil pessoas cadastradas, que recebem diariamente todos os serviços da assistência social e também podem participar de oficinas de geração de renda.