Projeto garante merenda durante as férias em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2022, 08:14 horas

Porto Real – Estão abertas até a próxima terça-feira (20) as inscrições para o projeto “Janeiro na Escola”, destinado a estudantes da rede pública municipal. O objetivo é garantir que todos possam continuar tendo acesso à merenda escolar mesmo durante as férias.

O “Janeiro na Escola” acontecerá do dia 9 a 31 do mês que vem, em quatro polos: Sebastião Barbosa, em Bulhões; Eliana Provazi e Creche Cacilda, no Centro; Enrico Secchi e Cruz e Souza, no Jardim das Acácias e CIEP e CEI Maria de Lourdes, no Freitas Soares.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) auxiliará os estudantes com transporte público, atendendo aos alunos e também responsáveis da etapa creche.

A subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, explicou que os estudantes serão divididos em dois horários e três faixas etárias, sendo das 11h às 12h, com alunos até 3 anos de idade, que deverão estar acompanhados de um responsável, e estudantes de 4 a 5 anos, que não precisam estar acompanhados dos pais.

Já os alunos do Ensino Fundamental I serão atendidos de 11h às 12h e Ensino Fundamental II de 13h às 14h.

– Nosso objetivo é atender cada especificidade alimentar desses alunos durante o período das férias. Além disso, contaremos com o apoio de outras secretarias para um rodízio de atividades voltado apenas para os alunos do Ensino Fundamental, como a Assistência Social ofertando oficinas de capoeira, desenho e musicalização, e Esporte e Lazer com atividade recreativa – explicou Giovana.

Inscrições

As inscrições podem ser em todas as unidades de ensino. Para isso, os pais e responsáveis devem preencher e entregar o Formulário de Inscrição nas respectivas unidades de ensino onde os alunos estudam.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou a ação pioneira, o que segundo ele, é mais um compromisso de seu plano de governo.

– Estamos muito empenhados com o início desse projeto que irá garantir, em especial, a segurança alimentar da população mais carente da nossa cidade, pois sabemos que muitas crianças e jovens dependem da merenda escolar no dia a dia – afirmou Serfiotis.