Projeto ‘Harmonia Social’ realiza apresentações em Barra Mansa

Barra Mansa – O projeto ‘Harmonia Social: Música que Transforma’ continua a levar apresentações de música instrumental para diferentes instituições de Barra Mansa, promovendo a inclusão cultural e proporcionando momentos de bem-estar para grupos vulneráveis, como idosos e pessoas em tratamento psicossocial.

A iniciativa, patrocinada pelo Governo Federal e com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, conta com a participação do Grupo Quinto Sonido e busca impactar positivamente a saúde mental e emocional dos participantes.

A partir de 12 de maio, o projeto dará continuidade à série de apresentações ao vivo, oferecendo aos participantes uma oportunidade de vivenciar a música como uma forma de conexão e acolhimento. As apresentações buscam criar um ambiente de descontração.

Cada apresentação será um concerto didático e participativo, com histórias e curiosidades sobre a música, seus compositores e instrumentos.

Próximos Shows:

– 12 de maio: Vila Vicentina (Ano Bom)

– 16 de maio: Residências Terapêuticas e CAPS I – Estação Mental (Ano Bom)

– 19 de maio: Lar da Sabedoria e Fraternidade (Centro)