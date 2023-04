Projeto ‘Ipiabas Cinco Estações’ potencializa vocação turística do distrito

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 19:09 horas

Barra do Piraí – Desde o dia 2 de abril, Ipiabas – distrito turístico de Barra do Piraí – está às voltas com a ‘Estação Outono’, quando o local recebeu a etapa inaugural do Campeonato Fluminense de Corridas de Montanha. Agora, o distrito se preparar para uma disputa de superatletas: competidores de todo o Brasil estão chegando para o Haka Expedition – esporte criado na Nova Zelândia, em que todos os atletas participam de quatro modalidades (mountain bike, trekking, canoagem e rapel). Para fechar a temporada, Ipiabas faz seu tradicional ‘Arraiá’, em junho.

A programação de outono faz parte do projeto ‘Ipiabas Cinco Estações’, que conta com lançamento de parcerias, inauguração de novos equipamentos turísticos e diversos eventos culturais e esportivos, como a Corridas de Montanha – evento que abre o calendário. Desenvolvido pela secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí, o projeto tem por objetivo principal promover o turismo durante as quatro estações do ano – a última programação envolve o período das Luzes de Natal.

Entre as iniciativas que compõe o ‘Ipiabas Cinco Estações’ , há um programa de apoio ao turismo firmado com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. “O programa tem duração de 15 meses e atenderá diretamente a 100 empresas. A ideia é fomentar o empreendedorismo local, auxiliando as pequenas empresas e microempreendedores individuais, preparando as da cadeia produtiva do setor para o crescimento previsto”, explicou o secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges.

O diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antônio Alvarenga, ressaltou a importância de Ipiabas para o turismo no interior do estado.“ Ipiabas faz parte da região turística do Vale do Café e tem um potencial enorme para explorar o turismo de experiência, por exemplo”, destacou Antônio.

“Com os investimentos inovadores e novos equipamentos, a prefeitura está criando grandes oportunidades para o desenvolvimento de negócios, gerando empregos e movimentando a economia”, disse o prefeito Mario Esteves. “Precisamos também promover o acesso das pequenas empresas a este mercado, além de capacitar as pessoas”, emendou, salientando que Ipiabas já começa a chamar a atenção de investidores da iniciativa privada, com a inauguração de empreendimentos comerciais de maior porte e melhoria da rede de serviços.