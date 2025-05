Projeto leva mulheres da terceira idade de Barra Mansa a ponto histórico do Rio

Barra Mansa – O vereador Everton Pésão garantiu a inclusão de moradoras da melhor idade da Associação de Moradores do Goiabal, em Barra Mansa, no programa Passaporte Cultural RJ, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A ação foi viabilizada por meio da indicação do deputado federal Áureo Ribeiro.

As participantes realizaram um passeio ao Forte de Copacabana, ponto turístico e histórico do Rio de Janeiro. A iniciativa proporcionou uma experiência de lazer e integração, além de reforçar ações de valorização à população idosa da região sul do município.

O programa Passaporte Cultural RJ tem como objetivo ampliar o acesso à cultura em diferentes regiões do estado. A participação das moradoras é reflexo do trabalho que o vereador desenvolve junto à comunidade e ao projeto esportivo voltado à terceira idade.

Everton Pésão agradeceu o apoio de autoridades e parceiros. “Fico muito feliz em poder contribuir para levar cultura, carinho e reconhecimento às mulheres que participam do nosso projeto com tanto empenho. Essa é a política que acreditamos: a que transforma a vida das pessoas com respeito e oportunidade”, afirmou.

Segundo o vereador, a parceria contou ainda com o apoio da secretária estadual de Cultura, Danielle Barros, do prefeito Furlani e do ex-prefeito Rodrigo Drable.