Projeto Limpa Rio tem início em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 11:27 horas

Funcionários do Inea realizam a limpeza das margens de corpos hídricos da região

Barra do Piraí – O Limpa Rio, programa realizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade junto do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), teve início em Barra do Piraí. O objetivo é a limpeza e o desassoreamento de rios e canais de diversas cidades do estado. A intervenção começou a ser executada nos bairros Lago Azul, Ribeirão do Inferno e Ribeirão das Flores, e a intenção é que, com o passar dos dias, mais locais do município sejam abrangidos.

O secretário de Ambiente de Barra do Piraí, Francisco Barbosa Leite, comentou sobre a necessidade da chegada desse projeto na cidade. “Visando a retirada dos sedimentos dos corpos hídricos para destinação ambiental adequada, esse é um projeto que ajuda a minimizar o transbordamento dos rios e reduzem os riscos de enchentes, dessa forma, contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população barrense”, apontou o secretário.

“O Limpa Rio é um projeto fundamental para a manutenção do ambiente e para a segurança e qualidade de vida da população que vive perto dos leitos dos rios. É importante frisar que, além da iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também é fundamental que a comunidade seja parte desta missão!”, apontou o prefeito Mario Esteves, salientando a importância da execução desse projeto no município e ainda reforçou como é primordial que a população participe desse processo. Mario completou ainda que “é imprescindível a aderência da população a esse projeto, no sentido de evitar ao máximo a poluição doa rios, é preciso colaboração”, finalizou o prefeito.

Projeto

O Limpa Rio é uma iniciativa governamental que visa desobstruir as margens dos rios. Além da retirada dos resíduos sólidos, os funcionários do Inea também realizam a roçada e capinam os locais, pois a vegetação alta nas encostas dos corpos hídricos pode gerar problemas, tais como, a proliferação de vetores de doenças, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O projeto também realiza a desobstrução de bueiros para melhorar o fluxo e escoamento de água nas áreas urbanas.