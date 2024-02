Projeto ‘Maracatu às Margens do Paraíba’, em Volta Redonda

Volta Redonda – O projeto “Maracatu às Margens do Paraíba” se apresenta em Volta Redonda, neste sábado (24), às 16h, com cortejo saindo da Rua Cuba em direção à Praça Edilson Oliveira Ribeiro “Dissim”, na Vila Americana. O Grupo de Estudos de Ritmos e Batuques Baque da Seda, puxa o cortejo seguido de apresentação musical, com a presença de Mestre Maurício Soares, Baiana Rica do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife.

O projeto recebe patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Músicas nas Ruas – Lei Paulo Gustavo.

Segundo os organizadores, o Maracatu Nação manifesta-se como um cortejo performático que remonta, em suas possíveis origens, à coroação dos reis e rainha do Congo, no século XVII, percorrendo, ao longo dos anos, uma história de desafios, lutas e resistência pela cultura e identidade de um Brasil negro.

‘Foi meu tambor que estremeceu a terra’

Fundado em 2013, o Grupo de Estudos de Ritmos e Batuques Baque da Seda busca estudar, difundir e praticar manifestações artístico-culturais de origem afro-indígena presentes na cultura popular brasileira. Tendo como carro-chefe o Maracatu de Baque Virado, o grupo realiza, desde 2018, um projeto de oficinas gratuitas de toque e dança para toda a comunidade de Seropédica e adjacências.

Com o retorno de uma de suas integrantes (Renata Andrade) à Volta Redonda, sua cidade natal, o Baque da Seda quer criar um núcleo de estudos e performance de maracatu de baque virado em Volta Redonda.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

A fim de tornar o evento mais acessível, a produção disponibilizará fones de redução de ruído para o público com transtorno do espectro autista.

SERVIÇO

MARACATU ÀS MARGENS DO PARAÍBA

Data: 24/02/2024

Horário: 16h

Local: Cortejo saindo da Rua Cuba em direção à Praça Edilson Oliveira Ribeiro “Dissim”, Vila Americana – Volta Redonda

Entrada Franca

Classificação: livre

Produção: Escambo Arte

Coordenação Geral: Renata Andrade

Comunicação: Alexandre Braz (Laboratório Produções Artísticas)

Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Governo do Estado do Rio de Janeiro