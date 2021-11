Projeto Natal Brilhante será lançado nesta terça-feira em Valença

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 15:44 horas

Valença- Nesta terça-feira (23), às 18h30, a população Valenciana ganha uma das mais lindas decorações de Natal da cidade, com luzes e enfeites em vários pontos do centro, que irão emocionar a todos.

Tudo começou com a iniciativa da ACIVA – Associação Comercial e Industrial de Valença, e a Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Cultura e Turismo abraçou a ideia e tornou-se parceira no lindo projeto do Natal Brilhante.

A atração principal da decoração é o “túnel” com milhares de luzes, na extensão do início da Rua dos Mineiros até a Catedral de Nossa Senhora da Glória, são aproximadamente 600 metros de enfeites e uma iluminação brilhante. A tradicional árvore de Natal toda iluminada é destaque na Praça da Bandeira, ao lado da Casa do Papai Noel, instalada para a criançada tirar fotos com o bom velhinho. O antigo casarão na esquina da Padre Luna, recebeu o brilho de centenas de lâmpadas, iluminando a suas bases de uma rica história.

A magia do natal vai tomar conta da cidade.! A abertura do evento será abrilhantada com Banda Barba de Saia, contagiando a todos com sons de MPB e do tradicional forró. As emocionantes músicas clássicas de Natal ficarão com o toque especial da Orquestra de Sopros do projeto Música sem Fronteiras.

“Já é uma vontade muito grande de toda a população estar presente para prestigiar o momento do acender das luzes. Essa será mais uma grande marca da atual fase de resgate da nossa querida Valença. Muito importante essa parceria da ACIVA, Prefeitura, UNIFAA e outros apoiadores. Como Secretário de Cultura e Turismo me sinto honrado em ver a cidade de Valença sendo destaque na região com essa linda decoração das festas de final de ano”, observou Secretário de Cultura e Turismo, o vice-prefeito Hélio Suzano.

O prefeito Fernandinho Graça disse sobre a grande importância de toda diretoria da ACIVA e de seu Presidente Luiz Henrique Miranda Magalhães e a Vice-Presidente Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho, em terem a iniciativa do Natal Brilhante. “Estou satisfeito com a participação da Prefeitura de Valença dando o apoio necessário, para que tenhamos a inauguração da decoração de um Natal Brilhante, cheio de fé e esperança de dias melhores. São milhares de luzes que irão emocionar, iluminar e brilhar aos olhos de toda a população valenciana. Que nossa população possa ter um Feliz Natal e boas festas de final de ano”, comentou Fernandinho.

O Natal Brilhante é uma realização da ACIVA com parceria da PMV e patrocínio da UniFAA, Lapav, Unimed, Drogarias Ultra Popular, M Di Biase e Motech.