Projeto “Natal Solidário e Sustentável” está com loja temporária aberta em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 16:37 horas

Loja pop-up e ações sociais são realizações da Associação de Mulheres Mariana Crioula

Volta Redonda – O projeto “Natal Solidário e Sustentável”, realizado pela Associação de Mulheres Mariana Crioula, oferece a oportunidade para as artesãs de Volta Redonda realizarem uma exposição dos seus trabalhos em uma loja pop-up, localizada no shopping Park Sul. Também serão integradas diversas ações solidárias para assistência de crianças e famílias atendidas pelos projetos da Associação.

A “Árvore dos Desejos” é parte do projeto e consiste em uma Árvore de Natal Solidária que levará brinquedos para 400 crianças carentes. A ação social é realizada em parceria com as lojas e/ou fornecedores do shopping. O funcionamento é simples: após retirar um nome da Árvore dos Desejos, um brinquedo deve ser comprado e levado para o local em até 24 horas. Sendo possível traçar estratégias para vendas on-line de outras unidades da rede.

As doações serão entregues as crianças assistidas pelos Projetos da Associação de Mulheres Mariana Crioula e Instituições parceiras, no dia 18 de dezembro. As doações deverão ser feitas até o dia 13 de dezembro.

Além disso, serão ofertados cursos, pelas artesãs da Associação, para o consumidor desenvolver seu talento a partir das turmas oferecidas no local. A programação é voltada a cursos de confecção de adornos natalinos.

Lojas Pop-up

As lojas temporárias surgiram em grandes centros urbanos internacionais como Nova York, Londres, Tóquio e Los Angeles com a ideia inicial de aproveitar espaços desocupados para que artistas pudessem expor a sua arte. O termo em inglês, mundialmente conhecido, é uma referência às janelas “pop-up”, que surgem na tela dos computadores e desaparecem rapidamente. Da mesma forma, as lojas temporárias são abertas de forma relâmpago e funcionam por pouco tempo.