Projeto ‘Olhar Porto Real’ realiza atendimento de mais de 70 moradores - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 16:37 horas

Porto Real – O projeto “Olhar Porto Real” recepcionou 72 munícipes que fizeram a escolha do modelo de óculos multifocais nesta quinta-feira (26). A ação ocorreu no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro; onde além da escolha dos modelos, também aconteceu as anotações sobre os tamanhos e cores.

A próxima rodada da escolha de óculos está prevista para ocorrer em fevereiro. Além disso, a Secretaria destaca a importância de todos os inscritos terem os dados cadastrais atualizados junto ao órgão, pois o contato é realizado através de ligações ou SMS.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que mais de 1300 óculos já foram entregues desde o início da gestão.

“Os problemas de visão afetam muitas pessoas e ao termos um programa que os beneficia de forma gratuita, auxiliamos para que os beneficiários tenham uma melhora na qualidade de vida”, concluiu o prefeito.