Projeto para qualificar jovens começa a funcionar em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 10:31 horas

‘Capacitar para Crescer’ está sendo realizado através uma parceria entre a prefeitura e a Fundação CSN, para inserção no Programa Jovem Aprendiz

Os adolescentes e jovens que fazem parte “Cadastro Jovem Aprendiz VR” e se inscreveram no “Capacitar para Crescer” participaram, nesta semana, do primeiro encontro do projeto, que visa orientar os jovens e possibilitar uma possível colocação no mercado de trabalho na condição de jovem aprendiz.

A iniciativa está sendo realizada através de uma parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e a Fundação CSN. As duas primeiras turmas, com 30 alunos cada, são dos bairros Retiro e Padre Josimo.

O curso está sendo ministrado pela Fundação CSN, que é responsável pela contratação de instrutores e pelo fornecimento de material didático, uniforme e lanche para os alunos, através do Fundo para Infância e Adolescência de Volta Redonda (Finad). A capacitação, que terá duração de três meses – com encontros das 13h às17, totalizando 240 horas -, é voltada para jovens com idades entre 14 e 17 anos.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que essa é uma excelente oportunidade para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. “Trazer o adolescente para o mercado de trabalho, na condição de aprendiz, traz dignidade a ele. Assim esse jovem poderá ganhar o próprio dinheiro e aprender algo para uma nova profissão. Com o tempo, essa pessoa adquirirá alguma bagagem e se sentirá estimulado até a cursar uma faculdade”, explicou a secretária.

Mariana Pimenta, coordenadora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES) da Smac, explicou que a implantação desse projeto é uma ação benéfica para todos. “Esta parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a CSN vai garantir aos jovens a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e o desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho”.