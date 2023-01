Projeto ‘Revi-VER’ fará 450 cirurgias de catarata em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 14:40 horas

Primeiras 150 cirurgias do ano aconteceram nesta quinta-feira (12); entre 2021 e 2022, mais de 9 mil procedimentos foram realizados pelo SUS

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retomou o projeto ‘Revi-VER’, que oferta cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. Os primeiros procedimentos de 2023 começaram nesta quinta-feira (12) e vão até o próximo sábado (14), totalizando 450 operações. A próxima etapa será no início de fevereiro. O ‘Revi-VER’ foi implantado em junho de 2021 e já proporcionou 9.213 cirurgias de catarata até novembro do ano passado.

Maria do Carmo Teixeira, moradora do bairro Água Limpa, tem 83 anos e foi uma das primeiras beneficiadas nesta etapa do ‘Revi-VER’. “Fiz a cirurgia na vista direita há cerca de um ano e foi um sucesso. Passei a enxergar muito melhor. Agora, voltei para operar a segunda vista e o atendimento foi ótimo. Tenho certeza que vai dar certo também”, celebrou.

Tereza Emília, 64 anos, é moradora de Santa Rita do Zarur e fez a

primeira cirurgia na manhã desta quinta-feira (12). “Fiz o

pré-operatório em novembro do ano passado e voltei hoje para a

operação. Destaco o carinho, o acolhimento e a atenção que todos os profissionais envolvidos dispensam no atendimento. Estou muito

satisfeita” falou.

Morador da Vila Mury, Jurandir de Andrade, de 80 anos, estava com a esposa Selma e compartilhou da opinião de Tereza. “O atendimento é ágil e todos são muito gentis. O procedimento é rápido e indolor, estou confiante numa boa recuperação e com a certeza de que vou enxergar melhor em pouco tempo” afirmou.

Revisão realizada no dia seguinte à cirurgia



O ‘Revi-VER’ vai fazer 150 cirurgias por dia entre esta quinta-feira

(12) e sábado (14). Os pacientes comparecem à Ilha São João com hora marcada e o exame pré-operatório pronto. Após a operação, a enfermeira responsável pelo projeto, Érika Souza Santos, faz a primeira aplicação do colírio, que deve ser usado de hora em hora no primeiro dia, e entrega o frasco do medicamento, que é doado pela prefeitura. A consulta de revisão é feita no dia seguinte ao procedimento, também na Ilha São João.

Comentando o sucesso e a aprovação em massa do ‘Revi-VER’ pela

população de Volta Redonda, o prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a implantação do projeto foi um grande acerto e que há novos planos para o futuro.

“Também vamos criar em Volta Redonda um Centro Municipal de

Atendimento de Oftalmologia no Estádio da Cidadania. O atendimento será onde ,hoje, funciona a universidade à distância. O espaço vai abrigar ainda um Centro de Atendimento de Cardiologia. Agora, estamos procurando um lugar melhor e mais amplo para instalar a universidade” destacou Neto.

Exames de biometria também são realizados na Ilha São João



Esta etapa do projeto ‘Revi-VER’ também inclui a oferta de 375

biometrias de exame pré-operatório utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas em uma cirurgia de catarata. Os exames começaram na quarta-feira (11) e também acontecem até o próximo sábado (14).

Geraldo Martins, de 86 anos, morador do Água Limpa, estava aguardando para fazer o pré-operatório. “Estou um pouco ansioso, mas muito feliz por estar tão perto da cirurgia. Espero fazer o procedimento logo e, assim, melhorar minha qualidade de vida e enxergar melhor”, falou.

De acordo com a enfermeira responsável pelo ‘Revi-VER’, os pacientes aprovados no exame pré-operatório nesta etapa do projeto terão as cirurgias marcadas para o mês de fevereiro. “Entre os dias 7 e 11 do próximo mês, serão realizadas mais 600 operações” avisou Érika.

O vice-prefeito Sebastião Faria reforça que o ‘Revi-VER’ será um

projeto permanente para atender a demanda por cirurgias de catarata no município. Ele avisa que todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da Secretaria de Saúde.

“As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não

precisam ir ao Dipa (Departamento de Informação, Programação e

Avaliação) para renovar a solicitação, e também não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João” ressaltou Faria.