Projeto RJ para Todos atende moradores do Bracuí

Angra dos Reis – O bairro Bracuí recebeu os serviços do programa RJ para Todos, nesta terça-feira (19), em Angra dos Reis. A ação, promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania da cidade, teve como objetivo alcançar principalmente as pessoas impactadas pelas chuvas do último dia 8 de dezembro.

Durante todo o dia, o programa ficou em frente ao CEMEI Júlia Moreira da Silva atendendo a população. A ação ofereceu emissão de identidade (necessário levar certidão de nascimento ou casamento original), certidão de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e orientação aos direitos do consumidor.

– Hoje, vários serviços foram ofertados à população de forma gratuita. Sabemos que normalmente para conseguir recuperar os documentos perdidos e emitir segunda via acaba demorando, e nesse momento, as pessoas afetadas precisam de agilidade até mesmo para conseguir dar entrada em benefícios assistenciais. O principal objetivo do projeto RJ para Todos é justamente poder trazer uma ajuda para população de forma rápida – explicou o coordenado do projeto RJ para Todos, Luis Cesar Ferro da Silva.

Moradora do bairro Bracuí há mais de seis anos, a auxiliar de limpeza Flavia Correia perdeu os documentos dos três filhos durante a chuva forte que alagou a casa em que ela mora com a família. Ela aproveitou a oportunidade para conseguir a segunda via dos documentos perdidos.

– Foi um momento complicado para minha família, mas hoje fiquei sabendo desse programa e cheguei cedo com meus filhos. Fui atendida rapidamente e já consegui fazer a segunda via da certidão de nascimento e a identidade. Esse serviço aqui no bairro foi muito importante, pois sem documentação não conseguimos resolver nada hoje em dia, e já saio daqui com esses documentos prontos e de forma gratuita – comentou Flávia.