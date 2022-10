Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 20:00 horas

Volta Redonda – Nesta quarta-feira, dia 19, o projeto “Serenata Tupi” será apresentado na Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. O evento visa compartilhar, no meio acadêmico e comunidade, através de uma “Palestra-Concerto”, os resultados do projeto de implantação de escolas indígenas realizado na Amazônia pelo compositor e ambientalista Sergio Vieira, junto à etnia indígena Parakanã (Tupi), através do Programa Parakanã (convênio ELETRONORTE-FUNAI).

Nesse projeto, Sergio Vieira utilizou a música como um dos principais recursos metodológicos (os indígenas escreveram poemas no próprio dialeto, os quais foram musicados por Sergio Vieira com ritmos da MPB), o que revolucionou, não só a escola, como também toda a comunidade indígena, que esteve ameaçada de extinção nas décadas de 60 e 70 e que, a partir desse trabalho, retomou o crescimento demográfico com sustentabilidade, sendo que a sua população, passou de 380 (1992) para 1500 habitantes atualmente.

O projeto “Serenata Tupi” foi selecionado em 2021 no Edital Retomada Cultural II da SECEC-RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro), contando, portanto, com o patrocínio do Governo do Estado do RJ.

Acompanhado por seu violão e pela percussão de Rodrigo Vieira, durante aproximadamente 1h, Sergio Vieira aborda os principais aspectos da sua importante experiência de vida junto ao povo Parakanã, transitando por temas como: educação, música, história, diversidade cultural e sustentabilidade.

O público poderá participar fazendo perguntas e comentários ao final da apresentação.

Compositor e Ambientalista, Sergio Vieira é natural de Volta Redonda e viveu na Amazônia durante cinco anos pesquisando a cultura do povo indígena Parakanã, através do Convênio ELETRONORTE-FUNAI.

Nos últimos anos vem compartilhando os resultados da sua convivência com os povos indígenas através de palestras-concertos, projetos culturais, educativos e exposições fotográficas em diversas instituições públicas e privadas.

Atualmente, entre outros projetos, prepara-se para o lançamento do livro “Vozes Silenciadas – Povos Indígenas no Rio de Janeiro” – Editora Estação das Artes e o single duplo “Sergio Vieira” – Gravadora Estação das Artes, incluindo a música Awaeté (Gente de Verdade), composição feita em parceria com o guitarrista Toninho Horta e “Milagre das Águas”, composição de sua autoria feita em homenagem ao Rio Paraíba do Sul.

Serviço

SERENATA TUPI – Sergio Vieira – participação especial Rodrigo Vieira (percussão)

UFF – Universidade Federal Fluminense (Campus Aterrado – Volta Redonda-RJ)

Dia 19/10/22 – às 20h

Aberto à comunidade