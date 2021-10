Projeto ‘Sine Itinerante’ de Resende auxilia homem em situação de rua a conquistar vaga de emprego

Matéria publicada em 20 de outubro de 2021, 17:33 horas

Resende- Criado com o objetivo de levar mais cidadania e dignidade para a população de Resende, o projeto ‘Sine Itinerante’ ajudou um homem de 52 anos, que vive em situação de rua há mais de 6 meses, a conquistar uma vaga de emprego, dando com isso uma oportunidade profissional fundamental para retomar uma vida mais digna.

De acordo com a prefeitura, o início do novo capítulo na vida desse homem que chegou a viver nas ruas aconteceu após uma ação do projeto “Sine Itinerante”, da Prefeitura de Resende, que, entre outros serviços, faz o cadastro de currículos e a mediação junto ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) Resende com empregadores.

O novo profissional reinserido no mercado de trabalho ficou desempregado após a empresa anterior fechar no período da pandemia. Sem conseguir manter o próprio sustento, ele acabou em situação de rua e começou a receber a assistência do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Resende em abril. Desde então procurou participar de oficinas e fazer as refeições através do serviço.

A vida e o destino do homem desempregado e em situação de rua começou a mudar a partir do dia 24 de setembro, quando o serviço do Sine Itinerante chegou ao Centro Pop para captação de currículos. Após se candidatar e aguardar o resultado, a novidade chegou na última semana, quando a coordenadora do Sine, Alessandra Brandão, recebeu a notícia da aprovação do currículo e contratação vinda de uma empresa hoteleira da região.

– O Sine Itinerante circula incansavelmente com a missão de mudar a vida das pessoas, como estamos vendo acontecer na vida deste homem. Acreditamos que a busca por oportunidades profissionais representa um caminho de mais dignidade na vida das pessoas e toda a equipe do Sine se dedica diariamente para promover essas mudanças. O projeto do Sine Itinerante leva diversos serviços até localidades estratégicas e alcança pessoas que, em alguns casos, não conseguem acessar ou não têm conhecimento sobre a sede do Sine. Ajudar esse trabalhador a conquistar uma oportunidade é gratificante e faz valer todo o esforço da equipe – comentou a coordenadora.

Nos últimos três meses o Sine Itinerante efetuou mais de 200 atendimentos, cadastrando currículos, levando informações e facilitando o acesso da população aos serviços da gestão municipal. Só no mês de outubro o cronograma do projeto prevê 14 ações em unidades do Cras (Centro de Referência em Assistência Social), na Feira Livre de Resende e em comunidades distantes do centro, incluindo a zona rural do município.

O serviço oferecido através do Sine Resende reforça a tendência do município de registrar crescimento no número de postos de trabalho. A cidade vem recebendo investimentos e dando passos importantes na geração de empregos, na contramão dos impactos da pandemia da Covid-19.

– Ações como o Sine Itinerante são fundamentais para que o município continue no ritmo de crescimento dos postos de trabalho. Recentemente, tivemos a chegada de grandes empresas, como a Havan, a Magazine Luiza, entre outras, além da Albaugh, que já recebeu um investimento de R$100 milhões e gerou novos empregos direta e indiretamente, a abertura de um novo turno na Nissan, trazendo centenas de empregos e a Volks ampliação dos investimentos. A gestão municipal atua com muito empenho para melhorar ainda mais esses números, mediando contratações e captando currículos para os empregadores, além de promover cursos gratuitos de capacitação através de parcerias, como é o caso do “Capacita Resende”, com a Estácio Resende. É um trabalho de paciência e união que vem gerando bons frutos para a população de Resende. Sempre é possível melhorar um pouco mais e seguiremos buscando novas maneiras de ampliar os indicadores – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.