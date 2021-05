Projeto `Sucata Social` auxilia no combate à fome

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 09:43 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento entregou, nesta nesta segunda-feira (10), 59 veículos avaliados como bens inservíveis para o RioSolidario. A iniciativa visa transformar automóveis, considerados irrecuperáveis, em desuso, em alimentos para famílias carentes, além de garantir que os veículos sejam descartados de forma sustentável.

– A necessidade de hoje é a fome, e que esta parceria com o secretário Marcelo Queiroz nos sirva de exemplo para motivar as outras pastas. Precisamos ajudar aqueles que mais necessitam. Essa é uma causa muito importante – disse a primeira-dama Analine Castro, presidente de honra do RioSolidario, apostando que o primeiro evento do projeto Sucata Solidária vai render frutos.

Para o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, essa parceria vem estimulando a solidariedade e dando espaço para novos projetos.

– Esta parceria da Secretaria de Estado de Agricultura com o RioSolidario é em prol da solidariedade e faz parte de um projeto que iniciamos no sentido de dar uma destinação social e correta para os bens inservíveis da secretaria. Vivemos um momento difícil com a pandemia e, com o projeto Sucata Social, diversas instituições do banco do RioSolidario irão se beneficiar. – Destaca o secretário.

RioSolidario

Uma organização sem fins lucrativos que há 26 anos desenvolve projetos voltados para crianças, jovens e adultos que vivem em situação de vulnerabilidade. Tem uma gestão social construída em cima dos pilares da ética, transparência, responsabilidade, comprometimento e capacidade coletiva de transformar realidades.

Para marcar a parceria nomeada de “Sucata Social”, a cerimônia contou com a presença da presidente de honra da instituição e primeira-dama do Estado, Analine Castro e do secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, na sede da Agricultura RJ, no Palácio Euclides da Cunha, em Niterói.