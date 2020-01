Projeto usa cinema para inclusão de crianças com distúrbios sensoriais

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 17:06 horas

Rio – O projeto Sessão Azul, gerido pela CapaciTEAutismo Entretenimento, com patrocínio de diversos shoppings, organizações não governamentais (ONGs) e instituições voltadas para o autismo, acontece pela quarta vez no Complexo BarraShopping e NewYorkCityCenter, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, promovendo a inclusão de crianças com distúrbios sensoriais. A CapaciTEAutismo é uma clínica de psicologia, especializada nos Transtornos de Desenvolvimento, principalmente o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

O filme escolhido é Frozen II e será exibido no próximo sábado (11) em sessão dublada, 100% acessível, com legenda descritiva, libras e audiodescrição. A exibição será em único horário, às 13h, nas salas UCI Cinemas do NewYorkCityCenter. A classificação etária é livre, informou a assessoria de imprensa do BarraShopping.

O projeto Sessão Azul foi criado em 2015 pelas psicólogas Carolina Salviano e Bruna Manta, junto com o gerente de Projetos, Leonardo Cardoso. O objetivo é ambientar e acolher crianças com distúrbios sensoriais, síndrome de down, paralisia cerebral e neurotípicas (pessoas que não estão no espectro do autismo) em salas de cinemas adaptadas e fazer com que essa atividade seja uma extensão do processo de tratamento dos pequenos.

A venda dos ingressos começa no dia 09 deste mês, no site Sessão Azul ou no portal Ingresso.com. Todos os ingressos custam o valor de meia entrada.

*Por Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil