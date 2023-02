Projeto Vida segue movimento que ganha força nos EUA - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 08:45 horas

Volta Redonda – Desde o último dia 19, o Projeto Vida em Volta Redonda tem experimentado noites muito movimentadas. Esse movimento todo vem de encontro a algo que tem sido reportado na mídia americana e que está ganhando notoriedade no meio cristão. O Asbury University Revival (Avivamento da Universidade de Asbury) tem despertado o interesse e a curiosidade de pessoas do mundo todo, inclusive com alguns líderes religiosos brasileiros se deslocando até a universidade americana, no estado de Kentucky. É algo tão forte que no último final de semana as autoridades tiveram que fechar o acesso à cidade para organizar melhor o tráfego.

Em Volta Redonda mais de 2.500 pessoas têm visitado o Projeto Vida desde domingo. “Existem oportunidades únicas de viver experiências incríveis que não podemos deixar passar! Desde o primeiro dia do nosso jejum, estamos sendo profundamente ministrados pelo Espírito Santo!”, palavras da liderança da igreja, que tem estado em jejum juntamente com os membros da congregação desde o dia 1° de fevereiro.

“Os céus estão abertos e como igreja estamos vivendo um tempo de muita intensidade!”, diz o website da igreja. “Temos ouvido a voz de Deus nesses dias de uma forma diferenciada.”, menciona em outro ponto.

Contato com as presenças do apóstolo Joel Pereira, do bispo Rinaldo Silva, e do pastor Victor Hugo, o que se viu foi um mover de comunhão e sintonia espiritual impressionantes. O louvor, como é chamada a música nas igrejas evangélicas, ficou a cargo do Projeto Vida Music e seu líder, pastor Ronan Castro, e entregou uma experiência digna do evento como um todo.

Mais informações podem ser encontradas na página da igreja. O Projeto Vida fica na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, 3060 – Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.